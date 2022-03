Jak postupovat při předání vedení firmy

Předání vedení firmy sice není nic jednoduchého, ale můžete jej provést ještě před dovršením 30. narozenin. Zářným příkladem je David Kašper - spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Purple Holding, a. s. a také absolvent soukromé Vysoké školy NEWTON, a. s. Ten na jedné z přednášek popsal svůj příběh a prozradil, na co si dát při takovém procesu pozor.

Jeden z nejúspěšnějších absolventů NEWTON University začal o předání svého podnikání přemýšlet v době, ve které si firma prošla hned několika krizemi. David Kašper spolu s kolegy sice tyto důležité chvíle zvládl, nicméně on sám si již začal uvědomovat, že i přes postupný rozvoj firmy již některé procesy není možné uhlídat. Jeho podnikání mu zkrátka přerostlo přes hlavu.

"Firma se v jednu chvíli ocitla v existenční krizi, ale překonali jsme ji. Firma pak rostla, jenže mně ubývala energie, protože jsem nebyl schopný mentálně vypnout z krizového módu. V srpnu, kdy mi bylo 29 let, jsem ucítil známky vyhoření. Nic mě v práci nebavilo, byl jsem vyčerpaný, ale říkal jsem si, že nemůžu odejít, vždyť je pořád ta krize," popisuje David Kašper své tehdejší rozpoložení.

Nedlouho poté mu došlo, že na nejvyšších pozicích vedení si na sebe člověk utváří tlak spíše jen on sám. Právě to byl hlavní impuls k tomu, aby se vzniklou situací začal něco dělat. Jestli bude firma bezproblémově fungovat i bez něj, si David vyzkoušel na základě 3týdenní dovolené zcela mimo onlinový svět. Po jejím uplynutí se skutečně nic dramatického neudálo, což jej přesvědčilo o tom, že chce firmu do jednoho roku předat. Žádné e-maily či interní komunikace, postupně se na něj zkrátka neměl nikdo spoléhat.

Přestože se jedná o slibný začátek celého procesu předání, uvést vše potřebné do pohybu vyžaduje dodržení několika zásadních kroků. David Kašper tak přidává několik rad, které byste měli v takové situaci dodržet.

Klíčové jsou detaily a správní lidé

Je nutné vědět, kolik času vám dílčí firemní záležitosti zaberou. Pokud si své činnosti co nejpečlivěji rozepíšete, získáte dokonalý přehled o tom, jaké lidi si musíte na dané pozice vytipovat. "Není to tak, že dosadíte jednoho CEO," popisuje David. Pokud zvolený nástupce pochází přímo z vaší firmy, může to být výhodou, nikoliv však podmínkou. I za takové spolupracovníky totiž budete hledat náhradu. Kompetentní lidi najdete i zvenčí, na hledání ideálních nástupců si však musíte vyhradit dostatek času, jelikož ne každá spolupráce bude ihned fungovat.

Vytvořte si harmonogram předání

Plán, v němž si detailně rozvrhnete, kdo a kdy si jakou roli převezme, bude ohromným pomocníkem. Díky tomu budete mít o daných činnostech dokonalý přehled a nestane se, že by vám svěření daných pozic přerostlo přes hlavu. David Kašper se věnoval celkem 4 oblastem, přičemž na každou z nich si vyhradil čtvrt roku. Měsíční plán zde tak fungoval naprosto perfektně. Během této doby navíc může vaše HR oddělení aktivně vyhledávat potenciální nástupce.

Veškeré změny komunikujte

I vaši zaměstnanci by měli mít o probíhajícím předání dokonalý přehled. Sdělte jim své cíle a co nejjednodušeji vysvětlete, jaké procesy zrovna ve firmě probíhají. Díky tomu jim lépe předáte informaci, že váš odchod z vedení společnosti je dobrý jak pro vás, tak pro celou firmu. "Musel jsem jasně říct, že neodcházím proto, že mě ta práce nebaví, ale abych uvolnil místo specializovanějším lidem, kteří budou v daných rolích lepší než já," popisuje David.

Informovanost je v interní komunikaci klíčová. I když chcete jako CEO vědět o všech dílčích procesech, které ve firmě probíhají, pro její předání není takový stav žádoucí. Pokud si vaši zaměstnanci z různých projektů budou informace sdílet, pomocí jednoho krátkého setkání si mohou navzájem předat know-how a rázem budou vědět vše potřebné.

Přestaňte být zodpovědnou osobou

I takovou změnu je třeba komunikovat směrem do firmy. Vaši zaměstnanci musí jasně vědět, od kdy už se mají obracet na novou zodpovědnou osobu. E-maily, Slack a další interní záležitosti již musí řešit váš nástupce. I když ve firmě stále zůstáváte, dejte svému týmu jasně najevo, že se tak děje pouze v roli konzultanta. Tento krok je nutné učinit ještě před samotným odchodem, ideálně s dostatečným předstihem. Díky tomu si vaši zaměstnanci na provedené změny postupně zvyknou.

Buďte mentorem

Poslední měsíc před vaším definitivním odchodem už buďte pouze pozorovatelem a veškeré výkonné funkce předejte odpovědným nástupcům. Společně s HR oddělením jste vybrali ty nejlepší, tudíž se nemusíte bát, že by bez vás firma padla. Pomáhejte a konzultujte, ale vždy jen z povzdálí. I když se vám to jako výkonnému manažerovi může zdát nereálné, musíte svým lidem věřit. Díky vaší nepřítomnosti navíc mohou profesně vyrůst i další zaměstnanci, stejně jako firma samotná.

Odejděte

Termín odchodu, který jste si během svého rozhodnutí stanovili, opravdu dodržte. Přestože jej nebudete schopni odhadnout hned zpočátku, čtvrt roku před definitivním odchodem už to určitě vědět budete. Toto datum nadále neměňte, mohlo by se totiž stát, že neodejdete nikdy. Počítejte také s kompletním otočením života. I když se na odchod připravujete delší dobu, náraz s realitou může být naprosto odlišný. V takové fázi si David našel svůj další směr a nyní se zaměřuje na osvětu v oblasti leadershipu a firemní kultury.

Pokud o předání firmy neuvažujete, ale naopak toužíte o prohloubení manažerských dovedností k rozvoji vaší firmy, můžete zvážit studium MBA právě na NEWTON University. Tato soukromá vysoká škola mimo jiné nabízí také studium marketingu, studium managementu či studium psychologie a je známá pro svůj moderní přístup i praktičnost vyučovaných oborů. Podnikatelé zde navíc zcela jistě ocení možnost kombinovaného studia.