Jak se daří klenotníkům? Poptávka po prstenech Korbička roste

Pandemie ovlivnila životy lidí a byznys mnoha společností. Některé segmenty, jako cestovní ruch, gastronomie a doprava, logicky strádaly. Jiným se ale dařilo, a to díky schopnosti poskytnout personalizované služby či komfortní on-line prostředí pro nákup. Jedním z těch úspěšných je brněnský šperkař Luboš Korbička, kterému se během pandemie výrazně zvýšila poptávka po jeho produktech. Ještě před pandemií stihl otevřít nový showroom na prestižní pražské adrese.

Zlatnický mistr a designér Korbička

Jde o splnění dětského snu, říká o zaměření svého podnikání Luboš Korbička. Vystudoval obor zlatnictví a brzy nato začal podnikat. Šperky Korbička ale dnes nestojí jen na svém zakladateli. V týmu má další tři zlatníky a dva fasery, kteří na špercích pracují a tvoří z nich jedinečné kusy šperků. Jeho firma má aktuálně více než deset zaměstnanců. V brněnské dílně pracují s drahými kovy, drahokamy a diamanty z celého světa.

Šperkům se daří v on-line světě

Korbička vyhledává originální barvy a tvary, jeho šperky jsou doopravdy jedinečné. I proto sleduje jeho práci na Instagramu přes 40 000 lidí. Co je důležitější, výrazná část z nich se transformuje v zákazníky. "Velmi populární jsou naše snubní a zásnubní prsteny. Máme radost, že ze strany žen roste zájem o to, pořídit si výjimečný autorský šperk. Vizí těchto žen je často možnost jej spoluvytvářet. Výraznou částí nakupujících jsou i muži. Ti pořizují dárky pro své ženy, a to ať už k výročí, narozeninám, či jiným významným událostem," dodává za společnost výkonná ředitelka Eva Sovová.

Korbička během pandemie těžil z toho, že vyrábí šperky na zakázku. Lidé se ozývali i během pandemie, a přestože nebylo možné uskutečnit osobní schůzky, jeho zákazníky to neodradilo. Konzultace probíhaly telefonicky či formou on-line komunikace. "Díky tomu jsme neztratili naši klientelu, ale navíc k nám přicházeli i ti, kteří byli zvyklí chodit vybírat šperky do kamenných obchodů. Ty musely být z důvodu vládních nařízení v době pandemie zavřené," vysvětluje Sovová.

Showroom v Praze

Společnosti se opravdu daří. Dokazuje to i fakt, že kromě Brna otevřel Korbička showroom i v samém centru Prahy, konkrétně na Senovážném náměstí. Tento prostor slouží pro zákazníky, kteří chtějí vidět šperky naživo, případně si domluvit schůzku a probrat svoje představy o šperku na míru. Brněnská pobočka se zase již brzy přesune do větších prostorů, které umožní zákazníkům nahlédnout přímo na samotnou výrobu šperků. Brněnský showroom vzniká ve spolupráci s designérku Kateřinou Šindelářovou a její značkou Absolut Design.

Nová ambasadorka značky i unikátní kolekce

V uplynulém roce navázal Korbička dvě zajímavé spolupráce. Ambasadorkou značky v roce 2021 byla talentovaná slovenská zpěvačka a tanečnice ZEA.

Korbička šperky se snaží o vzájemné propojení a podporu dalších českých značek. Tvoří několik krásných spoluprací a společnými silami o sobě dávají vědět originálním způsobem. Tou aktuální je propojení s významnou českou sklárnou Rückl, která je signifikantní svými jedinečnými produkty z broušeného křišťálu. Rony Plesl, umělecký ředitel sklárny Rückl, vytvořil skleněné šperkovnice a sklenice s logem Korbička.

Podpora charitativních projektů

Korbička se při investování zisku nesoustředí pouze na rozvoj své společnosti. Pravidelně se zaměřuje také na jemu blízké dobročinné aktivity. V letošním roce mezi ně patřilo zapojení do aukce Nadace Via. Ta se zaměřuje na rozvoj českých měst a venkova, a to například v podobě přeměn veřejných prostranství a obnovy památek.

Dalším charitativním projektem, který se rozhodl Korbička podpořit, byl Nadační fond 4U2 (For You Too). Výtěžek z akce v hodnotě půl milionu korun putoval na dokončení stavby základní školy v Bangladéši.

Letošní rok chce Korbička věnovat ženám. Kromě březnového Mezinárodního dne žen aktivně podporuje dobročinný projekt Fandi mámám. Ten se snaží pomoci samoživitelkám v zajištění základních materiálních věcí a obecně upozornit na problémy samoživitelek. V plánu je také kampaň inspirovaná silnými ženami napříč profesemi i generacemi.