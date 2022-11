Jak se pozná nejlepší hypotéka a co obnáší?

Téměř každá banka v Česku poskytuje hypotéky. Konkurence mezi jednotlivými poskytovateli je obrovská. Některé banky se pokouší přesvědčit zájemce o hypotéku nízkou úrokovou sazbou, jiné lákají například na flexibilitu splátek, bleskové vyřízení smlouvy, špičkové internetové bankovnictví nebo jiné výhody. Najít nejlepší hypotéku nemusí být pro řadu lidí snadné. Pokud chcete získat hypotéku přímo vám na míru, nechte si poradit od odborníků.

"Hypotéka je finanční závazek takřka na celý život, proto je nutné její výběr neuspěchat. Vždy se vyplatí porovnávat nabídky od více bank. Neplatí totiž, že vaše hlavní banka, u které máte řadu let účet, vám automaticky poskytne nejvýhodnější hypotéku," doporučuje na úvod Veronika Kráčmar Hegrová, vedoucí obchodu fintech startupu hyponamíru.cz.

Klíčový je účel hypotéky a myslet do budoucnosti

Než se pustíte do výběru hypotéky, měli byste vědět, jakým způsobem peníze využijete. Potřebujete financovat pořízení bytu, rodinného domu, koupi chaty či chalupy, výstavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci vlastního bydlení? Podmínky hypoték nejsou u všech bank stejné. Rozdíly mohou být například u hypoték, které slouží k financování výstavby domů.

Dopředu se rovněž zamyslete nad tím, jaké životní situace mohou v průběhu splácení hypotéky nastat. "Například mladí lidé, kteří ještě nezaložili vlastní rodinu, mohou hypotékou financovat pořízení menšího startovního bytu. Jakmile do rodiny přijdou děti, většinou se nevyhnou stěhování do většího bytu nebo pořízení rodinného domu. V tomto případě bude nutné řešit i otázku, co se stávající hypotékou," popisuje jednu z možných životních situací Jana Žáčková, hypoteční specialistka hyponamíru.cz. Ke změně stávajícího bydlení vás může dovést také stěhování do jiného města či země, rozvod, vážná nemoc nebo úmrtí v rodině. V těchto případech je dobré dopředu vědět, jak rychle, snadno a za jakou cenu je možné ze stávající hypotéky vystoupit.

Hypotéka vás nesmí zruinovat

Před výběrem hypotéky si spočítejte, kolik peněz si potřebujete na pořízení bydlení půjčit. Kromě hypotéky budete potřebovat i vlastní zdroje. Bez vlastních úspor se totiž dnes neobejdete, protože 100% financování nemovitosti vám žádná banka neposkytne. Banky se totiž při schvalování hypotéky musí řídit platnou legislativou, která nastavuje maximální hranice tří ukazatelů, a to LTV, DTI a DSTI. Od 1. dubna 2022 banky nesmějí žadatelům o hypotéku nad 36 let poskytovat hypotéky nad 80 % hodnoty zastavené nemovitosti. Pro žadatele mladší 36 let, kteří si pořizují vlastní bydlení, je v současné době tato hranice nastavena na 90 %.

Abyste na hypotéku dosáhli, musíte bance doložit dostatečně vysoký příjem. Dopředu si proto sečtěte čisté příjmy domácnosti. Banky při posuzování žádosti o hypotéku posuzují, zda zvládnete úvěr splácet (pozn. ukazatel DSTI). Kromě čistého příjmu je proto bude zajímat i výše vašich stávajících finančních závazků. Spočítejte si tedy, kolik celkem každý měsíc vydáte za splátky stávajících úvěrů.

Doba vyřízení a parametry hypotéky

Sjednání hypotéky nyní zabere v průměru jeden měsíc. Některé banky schvalují hypotéky rychleji, jiné si naopak mohou dávat na čas. Doba sjednání úvěru závisí také na aktuální poptávce po hypotékách. Jana Žáčková k tomu dodává: "Hypotéku se nevyplácí nechávat na poslední chvíli. Rychlost vyřízení hypotéky je klíčová především pro ty, kteří již mají vyhlédnutou nemovitost, a prodávající spěchá na úhradu její kupní ceny. Rychlost vyřízení úvěru u jednotlivých bank v žádném srovnání hypoték nenaleznete, ale zkušení hypoteční specialisté vědí, kde získáte hypotéku nejrychleji."

O nejlepší hypotéce má každý individuální představu. Jeden ji potřebuje hlavně rychle, druhý požaduje vyřízení veškerých formalit online, třetí chce flexibilně čerpat peníze při výstavbě domu... Jedno mají ovšem všichni zájemci o úvěr na bydlení společné - chtějí získat hypotéku co nejvýhodněji. "Při výběru nejvýhodnější hypotéky je třeba srovnávat výši RPSN. Tento ukazatel zahrnuje kromě úrokové sazby i veškeré ostatní náklady spojené s úvěrem. V praxi se jedná o různé jednorázové i pravidelné poplatky. Je nutné rovněž srovnávat nabídky hypotéky se stejnou dobou fixace. Zohlednit je třeba i pojištění schopnosti splácet. Banky za sjednání tohoto pojištění totiž nabízí úrokové zvýhodnění," uvádí Jana Žáčková.

Srovnání hypoték

Hypotéky lze srovnávat z různých pohledů. Určit jednoznačného vítěze je tedy čistě subjektivní záležitost. Při výběru hypotéky se vyplatí spolupracovat se zkušeným nezávislým hypotečním specialistou. Veronika Kráčmar Hegrová k tomu dodává: "V hyponamíru.cz neustále monitorujeme aktuální nabídky jednotlivých bank. Vytvořili jsme vlastní technologii, která nám pomáhá rychle najít vhodnou variantu z více jak 25 tisíc kombinací hypoték na trhu. Naši hypoteční specialisté vám poradí i s vhodnou strategií, která zohledňuje vaše individuální potřeby financování bydlení."