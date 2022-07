Jak se správně pojistit v případě požáru?

Sice se říká, že je lepší vyhořet než se stěhovat, ale horké letní dny nám všem ukazují, že s ohněm si opravdu není radno zahrávat. Víte, co dělat, když váš movitý i nemovitý majetek zasáhne a zničí požár, a jak postupovat v jednáních s pojišťovnou? Tušíte vůbec, zde jste dobře pojištěni?

Pojištění majetku, nemovitosti a domácnosti patří společně s povinným ručením k nejvíce uzavíraným pojistným smlouvám v České republice. "Pojištění pro případ požáru je povinnou součástí každého pojištění majetku. Základem je ale správné stanovení pojistných částek. U pojištění bytů, rodinných domů či chat lze jejich hodnotu snadno modelovat podle užitné nebo zastavěné plochy, a doporučit tak přiměřené nastavení pojistné částky. Klient může pojistnou částku samozřejmě upravit směrem nahoru i dolů, obvykle ale nemůže klesnout pod minimální hodnotu, která je určena právě zadanou velikostí objektu," popisuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Správná pojistná částka je důležitá také u pojištění dalších nemovitostí, jako jsou louky, pole či lesy. Zde je nutné vycházet především z nákladů nutných na obnovu nebo znovupořízení v dané úrovni. Obdobně to samozřejmě platí i u pojištění majetku, protože se s léty samozřejmě mění vybavení vaší domácnosti - máte novou televizi, pořídili jste si do kuchyně myčku, po které jste dlouho toužili, nebo jste ke svatbě dostali cenný obraz nebo třeba sbírku mincí? To vše je nutné do pojistky zanést.

Víte, jak jednat s pojišťovnou?

V situaci, kdy dojde k poškození nebo zničení, vyžadují pojišťovny v případě větších požárů vždy protokol policie ČR a hasičů, protože je nutné znát původ a příčinu požáru. "Jde-li například o úmyslný požár nebo velmi hrubou nedbalost v oblasti bezpečnosti, můžeme přistoupit k regresu části pojistného plnění proti viníkovi, je-li zjištěn," vysvětluje Eva Svobodová z UNIQA. U menších požárů, jako je například vznícení oleje v kuchyni, je možné škodu doložit prostou fotodokumentací. Malé požáry lze nahlásit na pojišťovnu online, například pomocí videoprohlídky přes mobilní aplikaci pojišťovny. Závažnější požáry pak prohlíží likvidátor.

Požárem poškozené nebo zničené věci a zařízení je třeba doložit průkaznými doklady o jejich pořízení a hodnotě, fotkami či záručními listy. Tyto dokumenty je určitě dobré mít uložené i v elektronické podobě, protože při požáru o ně může člověk přijít. "Následky po požáru proto není dobré před prohlídkou likvidovat, i podle toho se dá totiž rozpoznat, o co šlo a jaké to mělo parametry. Hodnotu vyhořelého domu je možné modelovat podle rozměrů, dispozic a použitých materiálů, obvykle se používají znalecké posudky," popisuje tisková mluvčí UNIQA. Pokud váš movitý i nemovitý majetek velký požár zničí, snaží se většina pojišťoven poskytovat zálohy, aby vyklízení trosek a obnova mohly začít co nejrychleji.