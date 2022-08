Jak se v Česku vyvíjejí ceny nemovitostí? Rostou nejrychleji z celé EU

I když odborníci na realitní trh spekulují o tom, že by měly ceny nemovitostí v průběhu roku klesat, data zatím nic takového neukazují. Podle Eurostatu naopak ceny českých nemovitostí znovu stouply. Oproti stejnému čtvrtletí loňského roku se navýšily až o 24,7 %.

První místo v Evropské unii

Ceny nemovitostí se podle dat Eurostatu zvedly v celé Evropské unii. U těch českých je ale nárůst nejvyšší (24,7 %). O více než 20 % zdražily nemovitosti už jen v Estonsku (21 %) a Maďarsku, kde jejich cena poskočila o 20,6 %. Naopak nejnižší nárůst se objevil na Kypru (1,1 %), ve Finsku (4,3 %) a Itálii (4,6 %).

Čísla zároveň ukazují, že se cena obytných nemovitostí v EU od roku 2010 vyhoupla o 45 %. V porovnání s ostatními zeměmi EU byl v Česku nárůst během tohoto období čtvrtý nejvýraznější. Ceny se u nás za posledních 12 let zvýšily až o 121 %.

Hrozí nám realitní bublina. Co to znamená?

Analýza agentury Bloomberg zase zařadila Česko mezi země, které by se měly obávat tzv. realitní bubliny. Ta vzniká ve chvíli, kdy jsou ceny nemovitostí až nezdravě vysoké a rostou mnohem rychleji než příjmy domácností. Nastává tak situace, kdy většina lidí - obzvlášť těch mladých - nedosáhne na vlastní bydlení. Neustále rostoucími cenami a nízkou poptávkou se pak bublina nafukuje, dokud nepraskne.

Takový vývoj by však finančně ublížil nejen lidem, ale i celkově naší ekonomice. Když totiž realitní bublina praskne, skokově se propadnou ceny nemovitostí. Což zasáhne hlavně ty, kdo na nemovitost splácejí hypotéku. V případě, že by na splátky najednou neměli peníze a chtěli by nemovitost nebo svůj spoluvlastnický podíl prodat, nedosáhli by na původní cenu, za jakou nemovitost kupovali.

Jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Realitní bublina už kdysi způsobila problémy v USA. Když v Americe v roce 2007 praskla, vyústilo to až v hypoteční a ekonomickou krizi, která se později rozšířila i k nám do Evropy. Kvůli tomu se pak americké, ale i evropské banky musely potýkat se spoustou nesplacených úvěrů.

Agentura Bloomberg však uvádí, že situace není tak závažná, jak by se mohlo zdát, a že scénář z loňských let nám zatím nehrozí. Dokonce i na Novém Zélandu, kde je podle analýzy riziko realitní bubliny ještě větší než v Česku, by se měla situace zmírnit.

Vyplatí se stále investovat do nemovitostí?

Odpovědi na tuto otázku se u odborníků liší. I v téhle době ale platí, že vám investice do nemovitostí dopřeje stabilitu, kterou ostatní oblasti tolik nemají (např. akcie nebo třeba kryptoměny). Ceny nemovitostí totiž nekolísají zbrkle nahoru či dolů a vyvíjejí se spíš dlouhodobě.

Investice do nemovitostí navíc nejsou jenom pro milionáře. Nemovitost totiž nemusíte kupovat celou, ale jen zčásti. Získáte tak spoluvlastnický podíl, za který zaplatíte méně, ale zároveň budete mít stejná práva jako ostatní spoluvlastníci. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nejvýhodnější pořizovací cenu vám zaručí dražba nemovitostí, které se může zúčastnit úplně každý.