Jak si vybrat správný pásek ke kalhotám? Průvodce pro muže

Pánský opasek není pouze funkčním prvkem našeho outfitu. Jedná se o vysoce módní doplněk, který dokáže i z obyčejného modelu vyčarovat dokonalý outfit. Výběr pásku o nás mnohé vypovídá. Jeho výběr tak v žádném případě nepodceňujte. Na následujících řádcích si povíme, podle čeho pánské opasky vybírat.

Proč hraje pánský pásek důležitou roli při volbě našeho outfitu?

Pánský pásek má tu moc, že opticky rozděluje naši postavu na dvě poloviny. Tento předěl je vidět hned na první pohled, a proto je třeba výběru pásku věnovat zvýšenou pozornost. Všichni si jej totiž ihned všimnou. Navíc výběrem pásku vysíláme jasný signál, zda si s módou rozumíme či nikoli. Nemusíme být zrovna módní guru, stačí znát pár základních pravidel a s výběrem pánského opasku si snadno poradíme.

Podle čeho bychom měli vybírat pánský opasek?

Pánské opasky vybíráme dle několika kritérií. Zásadní roli při výběru pásku hraje místo či událost, kam si jej hodláme vzít. Při jeho výběru také musíme myslet na to, jak chceme, aby vypadal náš výsledný outfit. Dle toho pak můžeme volit barvy, strukturu a délku pásku. V zásadě máme na výběr ze dvou typů opasků. Prvním typem je sportovní pásek, který může být vyroben z nejrůznějších materiálů a lze jej kombinovat se šortkami a džíny. Pro sváteční příležitosti, jako jsou oslavy, promoce či pracovní schůzky a konference, se poohlédněte po elegantním typu pánského pásku. Velké oblíbenosti se těší zejména elegantně laděné hladké pásky s kovovou sponou. Hladký povrch totiž navozuje pocit formálnosti.

Pánský opasek vybíráme také vzhledem ke zvolené obuvi. K botám, jako jsou například oxfordky, se hodí pásek v hladkém provedení. Ke sportovním sneakersům můžete sáhnout po pleteném opasku a k semišovým botám zase oceníte semišový pásek. Teď již víme, že bychom měli barevně sladit pásek a boty. Pánský pásek by měl ve skutečnosti ladit i s dalšími doplňky pánského outfitu. Černý kožený pásek tak zapadne do outfitu s hodinkami s tmavým koženým řemínkem a brýlemi s černými obroučkami. Pro vyšperkování outfitu jej můžeme doplnit koženou pánskou taškou na rameno. Zaměříme-li se blíže na barvy pánských opasků, budou v kurzu zejména ty přírodní a pastelové. Do práce a pro sváteční příležitosti vybíráme tmavší typy pásků. In tak budete zejména s páskem v modrém, oříškovém a černém odstínu.

Jak vybrat délku pánského opasku?

Důležitým faktorem je také délka pánského opasku. Tu zjistíme jednoduše tak, že změříme obvod našich kalhot. Pomocníkem nám bude krejčovský metr. V ideálním případě si oblečeme kalhoty, ve kterých chceme náš pásek nejčastěji nosit. Krejčovský metr provlečeme poutky od kalhot. Obvod kalhot můžeme tak měřit přímo na naší postavě. Naměřený rozměr pak odpovídá délce pásku, který budeme potřebovat. Další metodou výběru délky opasku je, že změříme již koupený pásek, se kterým jsme spokojení.