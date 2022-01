Jak v novém roce vyjít s rodinným rozpočtem?

Inflace i rostoucí ceny energií mají neblahý vliv na náš rodinný rozpočet, který tak může být v roce 2022 ještě více napnutý. Abyste se v novém roce vyhnuli finanční nestabilitě, přinášíme několik praktických tipů. Když budete finance a výdaje vhodně plánovat a šetřit na správných místech, zvládnete je i tento rok ukočírovat.

1) Plánujte si výdaje

Nestabilitu rodinných financí nejčastěji způsobuje zmatek ve výdajích. Přehled o tom, kolik jsme v daném období utratili či jaké výdaje nás ještě v nejbližší době čekají, lze snadno ztratit. Nemluvě o přehledu, kdy nás čekají kvartální či pololetní platby pojištění domácnosti, automobilu či další fixní částky, často dosahující vyšších tisíců.

"Abyste dostali své finance pod kontrolu a ušetřili tam, kde zbytečně plýtváte, musíte mít nejprve dobrý přehled o všech výdajích. Ideálním startem je soupis výdajů a příjmů posledního roku a odhad letošního vývoje. Není důležité, zda přehled budete mít v notesu, na papíře, nebo v chytré aplikaci v mobilu. Je ale nutné, aby odpovídal pohybu financí v daném období," říká Martin Steiner z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

2) Ušetřete na provozu auta

Provoz automobilu je v mnoha rodinách černou dírou na peníze. Drahé pořízení, často na splátky, opravy, pojištění, pneumatiky a pohonné hmoty, to vše stále leze do peněz. Ušetřit se přitom dá třeba tak, že budete jezdit sdílenými automobily. Pokud totiž nenajezdíte více než 10 tis. km, pak se vám vlastnit auto nevyplatí, to vyplývá ze zkušenosti i kalkulací expertů. Se sdíleným vozem pak platíte pouze za používání automobilu, všechny ostatní náklady jsou na provozovateli.

"Pro lidi, kteří automobilem tolik nejezdí, je výhodnější využívat flotilu sdílených vozů. Finančně to vyjde do hranice 10 tis. km za rok levněji a máte pak jízdu bez starostí. Stejně tak se sdílené auto vyplatí rodinám jako druhý vůz, který je občas potřeba," říká Milan Beutl, ředitel společnosti Anytime.

3) Sledujte srovnávače cen

Není nic jednoduššího než pomocí internetového srovnávače zjistit, zda pořizovanou věc nejde koupit jinde levněji. Na portálech typu Heureka.cz nebo Zbozi.cz najdete během pár minut tu nejvýhodnější nabídku na požadovaný produkt. Můžete takto ušetřit i tisíce korun. A také si pročíst recenze uživatelů na vybraný výrobek, stejně tak na prodejce. Pozor ale na podezřele levné nabídky, může se jednat o neseriózního prodejce. Zde se určitě vyplatí pročíst reference na daném portálu i jinde na internetu.

4) Začněte budovat chytrou domácnost, ušetříte

Málokteré výdaje dnes lidi děsí více než účty za energie. Investovat do technologií chytré domácnosti, které pomohou držet na uzdě plýtvání elektřinou, plynem i třeba vodou, se vyplatí. Aplikace totiž mohou pomoci automaticky snižovat teplotu v místnosti, když v ní nikdo není, chytře zhasínat při odchodu z místnosti a mnohé další praktické věci. Každopádně vám ale nejen usnadní a zpříjemní fungování v domácnosti, ale také ušetří.

"Doporučujeme zařizování chytré domácnosti dobře plánovat a jednotlivé prvky sladit do jednoho systému. Vrátí se vám to pak jednoduchostí a pohodlím celého ovládání. Nejen že pak díky chytrým aplikacím ušetříte čas i peníze, ale navíc si budete moci užívat jejich velmi jednoduché a příjemné ovládání," říká Kamil Dunaj ze společnosti Getberg.