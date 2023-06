Jaké jsou aktuální podmínky pro získání hypotéky?

Chcete řešit vlastní bydlení a chybí vám finanční prostředky? Pak se vaším cílem stane hypotéka. Zjistěte, jaké jsou její podmínky a co vás během schvalovacího procesu čeká.

Hypotéční úvěr má v nabídce každá bankovní instituce. Produkt, s pomocí něhož můžete financovat vlastní bydlení, ať už jde o nákup nebo výstavbu nemovitosti. Poslední dva roky však nebyly z pohledu vývoje úrokových sazeb a pro podmínky hypotéky nejlepší. Začátkem července ale přilétá první vlaštovka v podobě benevolentního kroku od České národní banky.

Zapomeňte na parametr DSTI

Jednou věcí je vyšší úrok promítající se do velikosti měsíční splátky. Tou druhou jsou zase podmínky, které musíte splnit. Hypotéka dnes není samozřejmostí, o čemž se jistě přesvědčilo mnoho žadatelů. Nyní možná svítá na lepší časy. Banky od počátku července nemusí sledovat parametr DSTI. Ten charakterizuje poměr mezi výší splátek a příjmů. Doposud platilo pravidlo 45 %. I přes absenci této podmínky se vám ovšem nevyhnou dvě další.

Parametr DTI

Loan To Value

Parametr DTI prezentuje celkové zadlužení vůči čistému ročnímu příjmu. Hodnotící číslo se liší pro osoby mladší a starší 36 let, přičemž mladší lidé jsou trochu znevýhodněni. Kromě toho banky přihlíží k LTV neboli Loan To Value. Jde o poměr mezi výší hypotéky a hodnotou nemovitosti. V tomto případě se setkáte s údaji 80 % až 90 % podle stáří žadatele.

Dobrá bonita je naprostým základem

Když splníte výše uvedené parametry, můžete si nechat spočítat hypotéku a zjistit, kolik peněz vlastně dostanete. Aby celý proces vyřízení dosáhl úspěšného cíle, je nutné splnit i další podmínky. Zásadní je celková bonita, respektive platební morálka žadatele. Zjednodušeně řečeno musíte být schopni splácet budoucí dluhy, což hodnotí samotná banka. Mnohdy rozhodují i ty nejmenší detaily.

Výše měsíčního příjmu

Vzdělání a rodinný stav

Celkové výdaje a ostatní dluhy

Typ bydlení

Česká národní banka se snažila nastavit systém tak, že peníze se budou půjčovat jenom těm, kdo se díky hypotéce nedostanou do dluhové pasti. To je pochopitelně správný model. Pokud tedy dokážete splnit všechny prezentované podmínky, zbývá jen najít vhodný hypotéční úvěr.

Zkuste najít hypotéku na internetu

Hledání hypotéky může mnohdy začít ve vaší domovské bance. Ne vždy se tam však dopracujete k výhodné úrokové sazbě. Vzhledem k tomu, že úroky v posledních letech vylétly strmě nahoru, mělo by být hledání těch nejlepších splátkových podmínek vaším hlavním cílem. Najít hypotéku můžete na internetu. Nápomocny vám budou srovnávací servery. A co takové porovnání ve výsledku přinese?

Nižší úrokovou sazbu

Úsporu drahocenného času

Lepší podmínky hypotéky

Pokud díky takovému serveru najdete vhodnou hypotéku, můžete využít online žádost a pustit se do vyřizování všech formalit.

Nedostali jste hypotéku? Nezoufejte

Ne každý však dokáže splnit podmínky a dosáhnout na hypotéční úvěr. Jestliže do této skupiny žadatelů bohužel spadáte i vy, neházejte flintu do žita. Například na takovou rekonstrukci nepotřebujete tolik peněz a můžete sáhnout třeba po nebankovních půjčkách. Ty se vyznačují benevolentnějšími podmínkami získání. Právě to zvyšuje jejich dostupnost. Na druhou stanu počítejte i s vyšším úrokem.

Spočítat online půjčku navíc není ničím příliš složitým. Praktickým nástrojem se vám stane úvěrová kalkulačka. S pomocí ní zjistíte, jaký úvěr je pro vás ten nejvýhodnější. Dopředu budete vědět, jak dlouho trvá splácení a jak vysoké splátky vás čekají. Ať už se rozhodnete pro hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, nápomocen vám bude srovnávací server Půjčka.co, kde si každý přijde na to své.