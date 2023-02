Je klasické účetnictví na odpis? Digitalizace profesi od základů mění

Konec kalkulaček, šanonů, přepisování čísel a infarktových stavů před uzávěrkou. Těžko bychom našli lepší příklad oboru, který digitalizace kompletně promění, než je právě účetnictví. Účetní se však nemusejí obávat, že je o práci připraví roboti. Naopak, digitál jim uvolní ruce ke skutečné účtařině.

Digitalizace otřese pracovním trhem podobně jako kdysi průmyslová revoluce. Zaniknou mnohé profese i celé obory, další doznají podstatných změn. Jedním z oborů, které již dnes procházejí bouřlivou transformací, je účetnictví. Papíry a kalkulačky nahrazuje umělá inteligence. "Klasická účtařina, jak ji známe dnes, do pěti let téměř vymizí a nekvalifikované činnosti zcela převezmou roboti," odhaduje Marcela Lonková ze společnosti ThisOne, která ve firmách pomáhá se zaváděním digitální procesy. Obava účetních, že je automatizace připraví o práci, ale prý rozhodně není na místě. Naopak, z přepisovačů faktur se konečně mohou stát skuteční konzultanti na úrovni například právníků či auditorů. "Digitalizace účetním práci nebere, naopak jim umožňuje ji plnohodnotně vykonávat. Vzdělaní vysokoškoláci tak do budoucna lépe využijí svůj potenciál a zbaví se rutinních činností. Budou analyzovat data, vytvářet daňovou strategii podniků, identifikovat a eliminovat rizika. Stanou se tak pro svou firmu užitečnější a jejich každodenní práce bude určitě zábavnější a odpovědnější," doplňuje.

Digitalizace hýbe světem i Českem. Účetnictví je ale teprve na začátku

Čtyřicet procent globálních generálních ředitelů se domnívá, že pokud bude jejich organizace pokračovat v současném kurzu, nebude za deset let ekonomicky životaschopná. Vyplývá to z průzkumu PricewaterhouseCoopers (PwC) z ledna letošního roku, který společnost provedla mezi 4 410 výkonnými řediteli ve 105 zemích světa. Data ukazují, že nejvyšší prioritou pro buducnost je pro šéfy firem investování do technologií: přibližně tři čtvrtiny společností se zaměřují na automatizaci, zvyšování kvalifikace a zavádění pokročilých technologií, jako je umělá inteligence. Přes 60 procent investic dnes směřují firmy na digitální přípravu podniku na budoucnost. V Česku došlo podle údajů Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) za poslední tři roky k výraznému rozšíření digitálních nástrojů ve výrobě i službách a téměř 70 procent podniků plánuje s digitalizací pokračovat. "Digitalizace podnikatelského sektoru představuje důležitý krok ke zvýšení konkurenceschopnosti firem nejen u nás, ale i v zahraničí," uvádí Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest. Podle AMSP ČR již třetina podniků digitalizuje účtenky a cestovní výdaje, především jde o výrobní a větší firmy. Podle Marcely Lonkové se však nacházíme teprve na začátku hluboké systémové změny: "Digitalizace znamená v případě účtování proměnu celkového přístupu a myšlení. Přibývá firem, které se o účetnictví prakticky nechtějí starat, natož aby řešily s účetními jednotlivé provozní činnosti. Přechod na digitál nekončí ani pořízením konkrétního nástroje nebo aplikace, protože jednotlivé systémy dnes dokážou komunikovat samy mezi sebou. Role účetního se kompletně přesunuje do supervize, a hlavně do strategického poradenství," uzavírá.