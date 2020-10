Jeden z nejstarších vozových parků v Evropě mají i české firmy, auta mění pomalu

České firmy obnovují své automobilové flotily často pomaleji než většina okolních zemí. Průměrné stáří jejich vozů je šest let, což je i o rok více než u řady zejména západoevropských států. Vyplývá to z údajů společnosti Arval. I přesto se firemní flotily zásadně podílejí na omlazování celkového českého vozového parku. Ten patří s průměrným stářím 15,11 roku dlouhodobě k nejstarším v Evropě.

"České firmy jsou konzervativní a své vozy nerady mění," uvedl Jiří Solucev ze společnosti Arval.

Z průzkumů vyplývá, že na rozdíl od mnoha evropských zemí se průměrná délka provozu firemních aut v Česku od roku 2017 nezměnila. Většina evropských firem přitom od té doby obnovování svých flotil zrychlila. Nejmladší vozový park mají s průměrnou délkou provozu 4,4 roku britské a německé firmy. Před Česko se v posledních letech dostalo například i Polsko. České firmy ovšem nejsou v rámci EU při obnově flotil nejpomalejší, až za nimi jsou například společnosti v Rakousku či Španělsku.

I přes menší obnovu svých flotil se však firmy velkou měrou podílejí na omlazování českého vozového parku. Tvoří totiž 70 procent všech registrací nových vozidel, přičemž tato auta jsou výrazně mladší, než je celorepublikový průměr.

Firmy často obnovu svého vozového parku financují z operativního leasingu, jehož podíl podle Arvalu stoupá. Ačkoliv velké firmy stále tvoří klíčového zákazníka leasingových firem, v současnosti i kvůli koronavirové krizi roste zájem malých podnikatelů i jednotlivců, do konce roku by to podle odhadů mohlo být až o 30 procent.

Právě dovoz ojetých automobilů se na staří tuzemského vozového parku projevuje negativně. Podle Svazu dovozců automobilů totiž za posledních šest měsíců tvoří více než polovinu dovezených ojetých automobilů vozy deset a více let staré.

Společnost Arval poskytuje mimo jiné operativní leasing vozidel a správu vozového parku.