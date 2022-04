Jednotná nabíječka: EU je o krok blíže k nové legislativě

Kabelová koncovka USB typu C by se podle EU v budoucnu měla stát jednotným standardem pro nabíjení malých elektronických zařízení.

Mít různé nabíječky pro různá zařízení je jednak nepříjemné pro spotřebitele, jednak produkuje mnoho tun zbytečného elektronického odpadu. EU se proto snaží o zavedení jednotné nabíječky. Ta by měla pomoci unii dosáhnout jejích environmentálních cílů a snížit náklady. S problémy ohledně nabíječek se podle studie Evropské komise z roku 2019 potýkala 84 procenta spotřebitelů v EU. K jednotné koncovce je nyní Evropa zase o krok blíže. Parlamentní Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podpořil návrh Evropské komise na zavedení jednotné nabíječky pro mobilní telefony a další malá elektronická zařízení, jako jsou tablety, čtečky elektronických knih, chytré fotoaparáty a nositelná elektronika. Europoslanci se však domáhají dalších vylepšení včetně doporučení, aby země EU měly na implementaci nového zákona jeden rok namísto dvou, jak navrhuje komise.

Návrh komise se týká mobilních telefonů, tabletů, digitálních fotoaparátů, sluchátek (určité druhy), ručních konzolí pro videohry a přenosných reproduktorů. Poslanci chtějí ještě zahrnout elektronické čtečky, notebooky s nízkou spotřebou, klávesnice, myši, další typy sluchátek, chytré hodinky a elektronické hračky.

Podle europoslanců je navíc třeba držet krok s nejnovějším technologickým vývojem. Navrhují proto, aby komise harmonizovala řešení bezdrátového nabíjení a začlenila do legislativy nejvhodnější technologie nebo příslušné normy.

Podle navrhované legislativy se nová zařízení nemusí prodávat společně s nabíječkou, takže spotřebitelé mají možnost koupit si produkt buď s nabíjecím zařízením, anebo bez něj. Poslanci ale chtějí, aby výchozí varianta byla bez nabíječky. Skutečnost, zda se v balení nabíječka nachází, či ne, musí být spotřebitelům vždy jasně sdělena. Dohled nad trhem by měl zahrnovat i záruky proti nevyhovujícím výrobkům nebo nedodržení informačních povinností.

Podle europoslanců je dále potřeba monitorovat nejnovější technologický vývoj, aby bylo možné přezkoumat uplatňování zákonů v souvislosti s novými technologiemi nabíjení. Poslanci chtějí dát zemím EU na implementaci nového zákona jeden rok namísto dvou let, jak navrhuje komise.

Evropský parlament prosazuje jednotnou nabíječku pro přenosná zařízení již více než 10 let. Ačkoli některé společnosti představily vlastní dobrovolné iniciativy, které snížily počet typů nabíječek, zdaleka to nestačilo ke splnění cílů EU v oblasti snižování elektronického odpadu. Evropská komise představila návrh společné nabíječky v září 2021. Poté, co europarlament schválí svůj postoj, může začít jednání se zeměmi EU o konečném znění legislativy.