Jste SEO specialista. Jak je zabezpečení SSL důležité právě v oblasti SEO?

Jednoduše se dá říct, že weby, které využívají zabezpečení certifikáty SSL, jsou oproti těm, které je nevyužívají, značně zvýhodněné. Certifikáty SSL nejsou žádnou novinkou poslední doby, protože jsou tady již od roku 1994 a pro SEO od začátku důležité.

SSL má pro SEO jedině pozitivní přínos a tomu se přizpůsobily i samotné prohlížeče jako Google či Seznam a stránky využívající protokoly HTTPS si dokonce postupně označily zeleným zámečkem. A také potvrdily to, že weby využívající SSL jsou ve vyhledávačích značně zvýhodněné. Od roku 2017 dokonce začaly uživatele upozorňovat na to, že vyhledané internetové stránky, kterým poskytují svoje data, nejsou zabezpečené certifikáty SSL. Dnes dokonce takto odhalují všechny www stránky, které SSL nevyužívají. Takže SSL je velice důležité i pro oblast SEO, protože právě SEO nastavuje webové stránky pro optimálnost ve vyhledávačích a bez SSL by to již nemělo požadovaný efekt.

Jak tedy na pořízení certifikátu a zabezpečení webu formou SSL?

V první řadě je potřebné si pořídit certifikát SSL od vhodného prodejce, protože na trhu jich je opravdu hodně. Zcela unikátním projektem je Let's Encrypt, který zautomatizoval celý proces vydávání těchto certifikátů a nabízí certifikáty dokonce zdarma. Za tímto projektem stojí dokonce i řada známých firem jako například Mozilla nebo Cisco. Dále je po stránce technické implementace na hostingu jednoduchá a většina hostingů vám pomocí pár kliků pomůže tento certifikát získat. Složitější část však nastává potom, a to při samotné úpravě webu. Aby prohlížeč pochopil, že na web byl nasazený certifikát SSL, tak se podle toho musí web upravit, aby došlo k indexaci logicky. Pro vyhledávač nastává úkol, který spočívá v postupném vymazání těch starých www stránek a nahrazení novými. Aby vše proběhlo správně, tak nejlepší je samozřejmě obrátit se přímo na firmy specializující se na SEO, i když na internetu najdete spoustu podrobných návodů, jak to vše provést. Ale pokud chcete mít jistotu a udržet pro vaše stránky dobrou pozici ve vyhledávačích, tak je vždy lepší dohled SEO specialistů se zkušenostmi.