Jste v karanténě a čekáte balík? Umyjte si ruce a vezměte roušku

Koronavirus a nákaza COVID-19 se významně dotýká prakticky všech oblastí lidské činnosti. Zasáhl i balíkovou dopravu. "Průběžně realizujeme mnohá preventivní opatření, která jsou i nad rámec dosavadních doporučení úřadů. U pracovníků pravidelně kontrolujeme aktuální zdravotní stav a měříme jim teplotu," říká Pavel Včela, ředitel přepravce GLS Česká republika.

Ovlivňuje Vás jako přepravce současná situace kolem koronaviru? Přijímáte nějaká zvláštní opatření?

Pro bezproblémový chod balíkové logistiky průběžně realizujeme mnohá opatření, abychom maximálním možným způsobem chránili zdraví zejména pracovníků zapojených do provozu přepravní sítě, a tím i samozřejmě našich zákazníků. Průběžně realizujeme mnohá preventivní opatření, která jsou i nad rámec dosavadních doporučení úřadů. U pracovníků pravidelně kontrolujeme aktuální zdravotní stav a měříme jim teplotu. Pokud se u nich projeví jakékoliv příznaky onemocnění, jsou okamžitě posláni domů a nemají přístup do přepravního uzlu. U všech pracovníků také monitorujeme možné rizikové faktory (blízké kontakty s osobami v karanténě i tzv. cestovatelskou anamnézu). Případná pozitivní zjištění řešíme preventivním vyřazením pracovníka z provozu na 14 dnů. Všechna místa máme rovněž vybavena vhodnými dezinfekčními prostředky.

A jaká opatření máte pro vaše řidiče v případě, že doručují balík lidem, kteří jsou v povinné karanténě?

Předpokládáme, že právě osoby, které budou v domácí karanténě, budou mít zvýšenou potřebu doručování balíků. U těchto osob žádáme o ohleduplný přístup ke kurýrům, zejména preferujeme, pokud při nákupu na e-shopu zvolí bezhotovostní platbu, aby se tak zamezilo nutnosti výměny hotovosti s řidičem. V případě, že kurýra upozorní dopředu o jeho karanténě, nebude po něm řidič požadovat podpis do skeneru. Žádáme také, aby si lidé před příjezdem kurýra umyli ruce, vzali si roušku či nějaký šátek a pokud už půjde o zásilku na dobírku, aby si připravili přesnou hotovost.

GLS v letošním roce oslaví 15 let působení na českém trhu. Jak byste stručně popsal vývoj e-commerce a balíkové přepravy v ČR za těch 15 let?

Před 15 lety převažovala na trhu přeprava B2B balíků a česká e-komerce byla v začátcích. Její obrat byl v roce 2005 12 miliard korun s tím, že lidé byli běžně zvyklí nakupovat společně, tj. například se na objednávce domluvili lidé v kanceláři a zboží doručené v jednom balíku si rozdělili. Dnes si každý objednává sám a to klidně i vícekrát za den. Obrat e-komerce v roce 2019 dosáhl 155 miliard. Balíkový trh B2C za toto období tak narostl o stovky procent.

Rozvoj e-komerce nezná hranice a proto se stejný trend vidět ve všech zemích s tím, že růstově rychlejší je v posledních 2-3 letech mezinárodní balíková přeprava. Jsme rádi, že naší celoevropskou sítí přispíváme k úspěšné expanzi našich e-shopů do zahraničí.

Na vzestupu je i soukromé posílání balíků, tzv. segment C2C, který je tažen rozvojem internetových bazarů, sociálních sítí a různých komunitních portálů. Z dynamiky balíkového trhu vyplývá i ohromná náročnost tohoto oboru na inovace, investice a příliv kvalifikovaných lidí. Příklad stažení některých hráčů nejen z českého trhu je toho důkazem. Jsme na GLS hrdí, že umíme naše podnikání provádět úspěšně bez jakýchkoliv úvěrů, zahraničních investic nebo dotací.

Co se mění, co naopak stále funguje?

Požadavky zákazníků se neustále vyvíjejí a naše produkty se neustále vylepšují, aby jejich očekávání splnily. Rozvoj IT a komunikačních technologií posouvají náš obor stále dopředu. Co stále zůstává, je důraz na kvalitu a spolehlivost balíkové přepravy. Jsme rádi, že v poslední době začínají i lidí v České republice vnímat nutnost udržitelného rozvoje a oceňují tak i přínos GLS programu ThinkGreen, který jsme odstartovali již v roce 2009.

Jak vnímáte konkurenci a jejich kroky? Zejména pokud jde například o Českou poštu?

Slovo konkurence má v češtině dost negativní nádech. Mě osobně se víc líbí označení v jiných jazycích, kde jde o slovo spojené s pojmem soutěž. Naši konkurenci bereme jako výzvu k tomu ukázat, že jsme lepší, rychlejší, spolehlivější. Tím, že GLS začala na českém trhu později než oni, musíme intenzivněji pracovat, být schopni pružně reagovat a hledat "smart" řešení, stejně jako třeba činí závodníci v pelotonu velkého a dlouhého závodu, třeba populárního Dakaru. I tam jsou podmínky stejné pro všechny týmy bez ohledu na to, kdo a jak moc je sponzoruje.

Jaké aktivity chystáte v souvislosti s tímto 15letým výročním?

K našemu výroční připravujeme celou řadu aktivit, které se budou prolínat letošním rokem a všemi oblastmi, ve kterých se angažujeme. Jednou z nich je například speciální jubilejní charitativní projekt, o kterém budeme veřejnost v nejbližší době informovat. Samozřejmě oceníme naše spolupracovníky a partnery, kteří jsou s námi od začátku. Nezapomeneme ani na naše zákazníky. V rámci soutěže Podnikavá žena roku, kterou pořádá společnost Ženy s.r.o., vznikne letos nová kategorie "eŽena roku". Pro naše fanoušky na sociálních sítích připravujeme mimo jiné i soutěž o hymnu kurýrů GLS. Aktivit bude opravdu hodně a v průběhu roku je budeme postupně odhalovat.

Zmiňujete projekt Podnikavá žena roku. GLS se již třetím rokem podílí na přípravě této soutěže. Mohl byste nám přiblížit, o co jde?

Se společností Ženy s.r.o. dlouhodobě spolupracujeme a pro letošek jsme se rozhodli v rámci soutěže Podnikavá žena roku vytvořit speciální kategorii "eŽena roku," která je určená primárně pro podnikatelky v oblasti e-commerce. Chceme těmto podnikavým ženám poskytnout spolehlivé a profesionální služby pro přepravu balíků a zároveň je podpořit v začátku jejich podnikání nebo v rozvoji toho stávajícího. Tři vítězky od GLS získají poukazy na balíkovou přepravu zdarma.

Jaké novinky letos připravujete?

V letošním roce je plánováno otevření 3 regionálních dep a další rozšíření počtu ParcelShopů tak, aby naše služby byli ještě dostupnější. GLS ParcelShopy letos dostaly nový moderní emblém, který se postupně objeví na více než 20 tisíc těchto výdejních míst po celé Evropě. Naše služba doručení do výdejních míst je stále populárnější.

Abychom vyšli vstříc poptávce trhu po vysoce spolehlivém doručení na domácí adresu, zavádíme novou prémiovou službu, která garantuje až 3 doručovací pokusy na udanou adresu se zárukou vrácení přepravného, pokud se tak nestane.

Rovněž naše oblíbená online aplikace e-Balík letos přichází s novou verzí Profi, která poskytne drobným podnikatelům mnoho nových funkcí a výhod včetně platby prostřednictvím unikátních přepravních kreditů.

Zmínil jste novou podobu e-Balíku. V čem se odlišuje od původní verze a pro koho je tento způsob doručování primárně určený?

Aplikací e-Balík Profi jsme vyšli vstříc podnikatelům, kteří neposílají velké množství balíků. Mají tak možnost získat profesionální nástroj s férovými cenami bez nutnosti složitého papírování. E-Balík Profi nově umožní import kontaktů pomocí CSV souboru i hromadný tisk přepravních štítků. K přímé online platbě nyní přibyla i možnost dobíjení kreditu, a to i klasickým bankovním převodem. Kreditový systém, vůbec první v oblasti logistiky, umožní při dosažení většího počtu odeslaných balíků získat automaticky slevu a na přepravném tak výrazně ušetřit.

V průběhu roku také chystáte rozšiřování ParcelShopů. Jaká je obecně motivace lidí pro využívání výdejních míst?

Podle exkluzivního sociologického průzkumu, který pro nás zpracovala agentura IPSOS, stále převažuje doručení na domácí adresu, které v nějaké míře používá přes 80 procent respondentů. Hlavním důvodem využití výdejních míst je to, že se nemusí časově vázat na doručujícího kurýra. To uvádí 45 procent respondentů. Pro 30 procent příjemců je motivací nižší cena přepravy, ale pouze 13 procent dotázaných to považuje za pohodlnější způsob. Tři procenta respondentů dokonce využívá výdejní místo k odložení balíku v případě, že nemají momentálně finance na jeho úhradu.

Kam se podle Vás bude posouvat balíková doprava zejména s ohledem na nové trendy? Je budoucností přeprava pomocí dronů?

Budoucnost balíkové přepravy závisí na změnách v celém logistickém řetězci, který začíná kliknutím v košíku e-shopu. Pokud dnes představuje retail stále 87 procent prodejů, je otázkou kam až podíl e-komerce může růst a jak si s touto novou výzvou poradí celé odvětví. Za dalších 15 let tak nepochybně dojde v prvé řadě k hlubokým strukturálním změnám a možná i změně celé filozofie dnešního modelu. Balíkoví přepravci, kteří jsou na konci logistického řetězce, neustále pracují na zefektivnění celého procesu i na budoucím využití umělé inteligence při jeho optimalizaci. Samotné využití samořiditelných prostředků a různých robotů na poslední míli bude i za 15 let vyhrazeno pouze pro speciální situace a šikovný, spolehlivý doručovatel bude i nadále nezastupitelnou součástí systému.

Jak je v současnosti těžké hledat nové doručovatele?

Při dlouhodobě nízké nezaměstnanosti je pro nás samozřejmě obtížné, zejména v některých specifických lokalitách, hledat nové kurýry. Na druhou stranu je nemalý počet kurýrů působících v naší síti po mnoho let důkazem, že se nám stále daří nabírat ty správné lidi. Naše příprava na letošní, v pořadí již 16. vánoční sezonu je již v plném proudu a nábor kurýrů probíhá plynule tak, abychom toto hektickém období zvládli na jedničku.