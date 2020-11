K udržení českého exportu pomohou čtyři pilíře, vyjmenovává Havlíček

K udržení výkonnosti českého exportu jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) čtyři pilíře. Patří mezi ně podpora zaměstnanosti, udržení bankovních půjček, podpora investic a jako střednědobý nástroj je nezbytné posilování výdajů do výzkumu, vývoje a inovací. Díky tomu je možné současnou krizi překonat, a dokonce posílit pozici na zahraničních trzích. Havlíček to řekl na úterní tiskové konferenci pořádané ve spolupráci se státní agenturou CzechTrade.

V udržení pracovního trhu se podle Havlíčka osvědčil program Antivirus. V udržení bankovních půjček, které jsou podle Havlíčka právě pro exportní firmy nezbytné, pomáhají záruční programy realizované ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Exportní garanční a pojišťovací společností.

Stát podle něj chce také podporovat investice, a to pomocí zrychlených odpisů či poskytováním investičních záruk. Pomoci má také změna zákona o investičních pobídkách. Podnikům, které prokážou, že v důsledku šíření nákazy koronaviru nemohou do tří let splnit všeobecné podmínky schválené investiční pobídky, bude moci ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužit lhůtu až o dva roky.

Dobrých exportních výsledků není podle Havlíčka možné dosáhnout bez podpory výzkumu, vývoje a inovací. Za loňský rok se podle něj podařilo dosáhnout rekordní částky - 112 miliard korun ročních výdajů ze státní a privátní sféry.

Přes koronavirovou krizi si podle Havlíčka český export nestojí špatně. Přestože je očekáván pokles a rekordu z loňska nebude možné dosáhnout, pokud se nestane v následujících týdnech nic mimořádného, konečné výsledky by nemusely být úplně špatné, řekl.

Zahraniční obchod v září skončil v přebytku 34,4 miliardy korun, meziročně byl o 14,4 miliardy vyšší. Zlepšení způsobily vyšší vývozy automobilů a dílů, pomohly nízké ceny ropy na světových trzích. Kvůli druhé vlně pandemie koronaviru analytici očekávají opětovný pokles, měl by být ale nižší než na jaře.

Po loňském přebytku 143 miliard korun je pro zahraniční obchod letos podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka předpoklad 76 miliard korun. Vývozy by mohly klesnout o 7,9 procenta, dovozy o 8,3 procenta.