Kam investovat úspory, aby vydělávaly?

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování peněz v podobě inflace, která v posledních měsících roste, je jejich investování. Pokud však nechcete zacílit na tradiční dluhopisy a akcie, kam v současné době uložit úspory, aby vydělávaly?

Vyplatí se nemovitosti?

Mezi nejoblíbenější investice dlouhodobě patří koupě bytu či domu a nutno dodat, že v posledních letech šlo o velmi výhodnou investici. Ceny nemovitostí v některých oblastech již dlouhodobě atakují svůj strop, ale i nadále jsou vnímané jako vhodné zajištění proti inflaci. Populární jsou nemovitosti určené k bydlení, rekreaci i zajímavé pozemky. Jako investor nájemního bytu však musíte navíc počítat s tím, že může dojít k výpadku nájmu nebo bude nutná rekonstrukce a i provoz bytu vás bude stát nějaký čas. Zajímavou alternativou investice do nemovitosti je vstup do fondů rezidenčního bydlení, u kterých nemáte tolik starostí se zařizováním a správou nemovitosti.

Fondy kvalifikovaných investorů "venture debt"

Fondy alternativních investic jsou hitem posledních let. Velmi progresivním aktivem je tzv. venture debt, který je určen hlavně pro mladé rostoucí firmy - ty, které chtějí dál růst a potřebují k tomu nový kapitál. "Určeny jsou hlavně pro investory s dobrým přehledem o dění na trhu, kteří mohou investovat větší částky," podotýká právnička Petra Vymětalová. Jelikož se ale jedná o fondy kvalifikovaných investorů, typicky je investice větší než milion korun.

Zhodnoťte peníze pomocí podílových fondů

Investice do podílového fondu představuje jeden ze způsobů, jak můžete nechat zhodnotit své peníze. Fond se skládá z investic mnoha lidí, o tyto investice se stará investiční společnost, která se snaží vložené peníze co nejvýhodněji investovat a vaši investici tak "rozmnožit". Investiční společnost, která za podílovým fondem stojí, si za jeho správu účtuje až tři různé poplatky - vstupní, poplatek za správu a výstupní. Výnos nelze předpovědět, ale můžete čerpat z historických výnosů, který vám prozradí, jak se fondu dařilo v minulých letech. V ideálním případě byste si měli vybrat fond, který má historické zhodnocení ve výši alespoň 2 % ročně. Na trhu najdete mnoho různých fondů, které se navzájem liší ve výnosu, kolísavosti a celkové dynamičnosti. Vybere si mezi nimi každý typ investora od konzervativních až po ty, kteří rádi riskují.

Cihly, mince nebo spoření?

Experti doporučují do portfolia zařadit i investice do komodit, a to zejména do zlata, neboť představuje ochranu vůči inflaci. Jen za loňský rok vzrostla cena zlata o 20 procent. "Zlato neslouží pouze jako uchovatel hodnoty, ale zhodnocuje", vysvětluje Jaroslav Černý, marketinkový manažer České mincovny. Chcete-li však do zlata investovat dlouhodoběji, pořiďte si například Zlaté spoření. "Funguje to jako při běžném spoření, jen s tím rozdílem, že vaše pravidelné měsíční platby se po dobu spoření postupně mění na zlaté investiční produkty. Naspořené zlato, na rozdíl od naspořených peněz na účtu, existuje fyzicky a vy si ho tak můžete odnést domů, uložit v bezpečnostním trezoru nebo ho prodat", dodává Černý.

Alternativní investice

Zaměřit se však nemusíte jen na tradiční způsoby investování, ale i na ty méně obvyklé, alternativní. Investovat můžete třeba koupí autoveteránů, drahých kamenů, jiného prémiového alkoholu či archivního vína. Že je investice do vína specifickým typem investice, jehož zájem celosvětově roste, potvrzuje Mikuláš Duda, obchodní ředitel společnost VinoDoc. Investiční vína jsou podle něj velmi stabilní komoditou, jejich hodnota se dlouhodobě zvyšuje, protože nabídka je omezená, zatímco poptávka dlouhodobě roste. "V první řadě jde o velmi omezenou dostupnost investičních vín, která v drtivé míře pochází z francouzského regionu Bordeaux. Kvalitní víno je ze své podstaty dlouhodobá komodita, která stárnutím zvyšuje svoji hodnotu, investor do vína by měl počítat s minimální dobou investice kolem 10 let. ", vysvětluje Duda.