Kasino Colosseum funguje jako dobře seřízený stroj na zábavu

Když se skupinka krupiérů z Ukrajiny ucházela o místo ve společnosti Paradise Casino Admiral (PCA), byly hlavními podmínkami přijetí dvě kritéria: alespoň pět let praxe na pozici krupiéra a solidní němčina. Pohraniční kasina vyhledávají hlavně cizinci z Rakouska a z Německa. V kasinu Colosseum v Hatích u Znojma, které je největším provozovnou PCA, tvoří více než 90 % návštěvníků. Němci a Rakušané si potrpí na dobrý servis a přesnost. Proto kasino, které dává práci téměř dvěma stovkám zaměstnanců, funguje jako dobře seřízený stroj na zábavu.

O zábavu jde v pohraničních kasinech především. Návštěvníci ji vyhledávají snad ještě více než samotnou hru. Proto se velké oblibě těší různá tematická párty. Většinou v pátek a v sobotu se kasino promění podle toho, jaké téma je právě zvoleno. V Hatích se konají country párty, ale také italské, řecké brazilské, případně sushi párty. Na dalších akcích se zase objeví iluzionista, karikaturista, případně komik vystupující jako populární Mr. Bean.

Pestrý program pro každého

"Zahraniční návštěvníci se k nám jezdí především pobavit. Samozřejmě si i zahrají, ale není to pro ně priorita," ubezpečuje Kamila Sekaninová, manažerka kasina v Hatích, a doplňuje: "Vždycky se snažíme, aby měl program spád a aby byl připravený catering kvalitní. Sushi třeba zajišťujeme se specializovanou restaurací v Rakousku a jejich personál ho vytváří čerstvé přímo před hosty. Už jsme měli i párty, na které se jedl hmyz. Snažíme se o pestrý program. Některé oblíbené akce se opakují, ale také se snažíme překvapit a vymýšlet stále něco nového."

Kasino Colosseum v Hatích sestává z hlavní místnosti s centrálním barem a místem, kde se mohou návštěvníci občerstvit, dále ze dvou přístaveb, které personál nazývá Kleopatra a Egypt. Celkem je v kasinu 533 herních zařízení, 17 stolů na živou hru a 6 kol štěstí. Kasino má otevřeno nonstop s tím, že od pondělí do čtvrtka přes den jsou otevřeny pouze čtyři stoly na živou hru. Od 15 hodin, v pátek, v sobotu a v neděli pak všechny.

"Pracuje u nás 46 krupiérů, 45 barmanů, dvacet lidí obsluhuje kasy a stará se o herní zařízení. Dále máme recepční, uklízečky, řidiče, údržbáře a samozřejmě management, který sestává z šesti manažerů pěti vedoucích krupiérů. Ti mají v popisu práce řešit případné problémy s hosty," popisuje Kamila Sekaninová, kdo se stará o provoz kasina. Celkově se počet zaměstnanců blíží dvěma stům, což odpovídá střednímu výrobnímu podniku.

Kasino Colosseum pojme maximálně 800 návštěvníků a zejména při tematických akcích bývá plné. Při rekordních akcích se v Kasinu během celého dne vystřídalo na dva tisíce návštěvníků. Dobře vyškolený personál i tento nápor návštěvníků bez problémů zvládne obsloužit.

Registrace i povinné přestávky

Kasino je plně přizpůsobeno aktuální legislativě. Návštěvníci se identifikují pomocí otisku prstu, který je po sejmutí převeden na číselný kód, jakýsi unikátní PIN každého hosta. V kasinu jsou na dobře viditelných místech instalovány infopanely s popisem her a jejich pravidly. Každý host může být přihlášen pouze u jednoho herního zařízení, po dvou hodinách hry následuje povinná patnáctiminutová přestávka. Při registraci si navíc může každý host nastavit, kolik hodlá maximálně vložit do hry, a když tuto hranici překoná, systém ho k další hře nepustí.

"S hosty se samozřejmě snažíme pracovat a nabízet jim služby, aby se u nás cítili dobře a chtěli se k nám vracet. Mohou si například nakoupit neomezenou konzumaci jídla a nealkoholických nápojů. Během hry je barmanky obsluhují. Podle hráčských kont například poznáme, kdy má návštěvník narozeniny a udělíme mu narozeninový bonus. Máme také interní systém jackpotů, který návštěvníkům umožní další výhru a podobně," komentuje Kamila Sekaninová poskytované služby.

Přínos pro státní rozpočet

Vzhledem k tomu, že je většina návštěvníků kasina Colosseum ze zahraničí, přináší jeho provoz české ekonomice zajímavý příjem nad rámec daní a odvodů z živé i technické hry. Krupiéři mají navíc nadprůměrný příjem, což je plus zejména pro pohraniční regiony, kde je často nedostatek pracovních příležitostí a mzdy jsou nižší než ve vnitrozemí.

Přesto mají kasina krupiérů nedostatek. Zejména proto, že se jedná o práci v non-stop provozech s nejvíce exponovanými víkendy. I z toho důvodu si musejí kasina vypomáhat krupiéry ze zahraničí, nejčastěji z Ukrajiny. Podmínkou pro jejich přijetí je alespoň pětiletá praxe a vzhledem ke skladbě návštěvníků pohraničních kasin PCA samozřejmě němčina. Pro všechny zájemce o práci v PCA představuje vstupenku do PCA úspěšně zvládnutý test Kamily Sekaninové právě v kasinu Colosseum.

"Sama jsem začínala jako krupiérka, takže to, jestli jsou uchazeči zkušení a rozumějí řemeslu, poznám velmi rychle. Většinou to problém není, horší je to s němčinou. Když ji krupiéři neovládají, dostanou prostor si ji během tří měsíců, po které jim platí první vízum, doplnit. Pokud to nezvládnou, už u nás další šanci nedostanou," říká Kamila Sekaninová a doplňuje: "Samozřejmě si vychováváme krupiéry i ze zájemců z České republiky. Na počet volných míst ale jejich zájem nestačí."

Problémy s gamblery v luxusním kasinu Colosseum v Hatích prakticky neznají. Každý návštěvník je registrován, je poučen o pravidlech platných v kasinu a díky vlastnímu nastavení limitu nemůže přijít o více prostředků, než si sám určí. Moderní kasina jasně ukazují, že problémy se závislostí na hře se přesouvají z kamenných provozoven spíše do on-line světa, který paradoxně nepodléhá tak přísné regulaci jako kasina.