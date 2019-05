Každý pátý Čech má hypotéku, deset procent o ní uvažuje

Hypotéku má každý pátý Čech, deset procent o ní uvažuje. Zájem Čechů o bydlení 've vlastním' přetrvává a pro zhruba tři čtvrtiny úspěšných žadatelů také podle průzkumu SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) představoval hlavní důvod, proč si hypotéku vzali.

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU se Česko co do podílu vlastnického bydlení pohybuje nad průměrem, který v zemích evropské osmadvacítky dosahuje 69 procent. V ČR je to skoro 79 procent lidí. Počet nově sjednaných hypoték vlivem regulace a vysokých cen nemovitostí ve velkých městech mírně klesá.

"Mentalitu Čechů v tomto ohledu nepředěláte. Češi zkrátka vidí ve vlastním bydlení jistotu a hypotéka je pro ně často jedinou cestou, jak ho dosáhnout," řekl při prezentaci průzkumu novinářům hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.

Splácení hypotéky v průzkumu uvedl každý pátý Čech. Další desetina si ji plánuje vzít, což je o pět procentních bodů více než loni. Rozhodovat se chtějí především podle úrokových sazeb (64 procent) a RPSN (57 procent). RPSN je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové náklady na daný úvěr.

Při výběru nemovitosti je pro více než čtvrtinu lidí nejdůležitější velikost dané nemovitosti a pro 15 procent její typ. Podle Staňury ale ve skutečnosti lidé zpravidla v prvé řadě vychází z lokality.

Hypotéka se nejčastěji pohybuje od jednoho do dvou milionu korun (42 procent) a dobu splácení si Češi volí na více než 20 let (66 procent). Sjednávaná doba souvisí s věkem žadatelů. "Kratší dobu si volí zejména starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let, uvedla ředitelka výzkumu agentury SC&C Jana Hamanová.

Dalším parametrem, který ovlivňuje délku sjednané doby hypotéky je její výše. Čím vyšší hypoteční úvěr si žadatel vezme, tím spíše si splátky rozloží do více let. Toto je současně hlídáno ze strany České národní banky, která svým doporučením stanovila, že měsíční splátka všech žadatelových úvěrů nesmí překročit 45 procent jeho čistého měsíčního příjmu.

Prověřování a posuzování bonity žadatelů o hypotéku bankou hodnotí 65 procent respondentů jako přísné, ale správné a účinné. Vážnou dlouhodobou nemoc či úmrtí jednoho ze spoludlužníků považuje 34 procent Čechů za největší riziko, které by mohlo ohrozit jejich schopnost splácet. Rozchodu s partnerem se bojí sedm procent dotázaných. To je přitom podle Staňury daleko častějším problémem, se kterým se dlužníci na banku obracejí. Dalším významným rizikem je ztráta zaměstnání (31 procent).

Průzkum SC&C provedla mezi tisícovkou respondentů.