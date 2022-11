Kdo zvítězí v soutěži mladých informatiků IT SPY 2022?

Již 13 let hledá elitní soutěž vysokoškolských studentů informatiky IT SPY nejlepší diplomovou práci z tohoto perspektivního oboru. Cílem oficiální soutěže českých a slovenských vysokých škol je podpořit talentované studenty v jejich kariéře a upozornit na nejlepší projekty a myšlenky, se kterými přicházejí mladí lidé v rámci studia.

Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Z pohledu přínosu pro segment IT pak projekty posuzují i porotci od spoluorganizátora soutěže, předního českého software house Profinit. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org).

Kdo zvítězí v prestižní soutěži mladých informatiků IT SPY 2022? Ve finále je osm diplomových prací. Jméno autorů nejlepších tří diplomových prací obhájených v letošním roce i vítěze Ceny veřejnosti se dozvíme ve čtvrtek 24. listopadu při slavnostním vyhlášení od 18 hodin v refektáři Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Garantem hlavní ceny je spolupořadatel soutěže společnost PROFINIT, která absolutnímu vítězi věnuje finanční odměnu 2000 eur. Ocenění se letos rozšířila o kategorii Magenta Award for Excellence in IT, kterou udělí hlavní partner soutěže společnost T-Mobile. Tři nejlepší finalisté navíc získají odborné kurzy v celkové hodnotě 30 000 Kč od partnera soutěže, počítačové školy GOPAS.

Do soutěže se letos přihlásilo více než 1200 diplomových prací, do finále se probojovalo osm nejlepších. Blíže se s finálovými projekty může veřejnost seznámit na webu soutěže https://www.itspy.cz/rocnik/2022.

Záštitu soutěži letos udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Hospodářská komora, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a KINIT, jejichž zástupci se zúčastní i slavnostního vyhlášení výsledku 24. listopadu. Odbornou záštitu nad soutěží drží česká sekce Czech ACM Chapter.

Zajímá vás více? Sledujte už nyní web soutěže: www.itspy.cz a sociální sítě www.facebook.com/soutezitspy/ .