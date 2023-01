Kdy dosáhnou ceny hutního materiálů svého dna?

Spotřebitele klesající ceny těší, prodejce pochopitelně naopak. Když nakupujete materiál, který prodáváte s 5/10% marží a cena vám o 20 % klesne, není to příjemné. Proto dnes už není běžné, že prodejci materiály nabízí se ztrátou, jen aby ho prodali a dokoupili zpět za nižší ceny. Otázkou je, kdy dosáhnout ceny hutního materiálu svého dna?

Prodejci strádají

Strádající prodejci mají samozřejmě vliv na stavební a zpracovatelské firmy. Pro takové firmy je snižovaní cen materiálu výhodné. Když už nejdou dolů ceny energií, tak alespoň materiálu. O firmách, které by mohly parazitovat na zdražování se teď už však bavit nedá. Materiál momentálně sice trochu povyskočil, ale není to nic razantního. Cena se postupně stabilizuje. Stále však lítá nahoru dolů, dokud si opět nenajde optimální střed. "Cena hutního materiálu cca od dubna 2022 klesá. Bylo to krátkodobě hodně vyšponované kvůli konfliktu na Ukrajině. Teď si hledá svoje dno. Já věřím, že už si ho našlo a výrazněji materiály už neklesnou. To už by se ocelárnám při dnešních nákladech na energie moc nevyplatilo," říká Patrik Duda CEO společnosti Atreon.

Vliv pandemie

Cena oceli na přelomu roku 2020 a 2021 začala enormně stoupat kvůli celosvětové pandemii. Poptávka byla velmi zvýšená. S odeznívající pandemií se začalo více utrácet, čímž vznikla i větší poptávka po výrobcích z oceli, a to logicky ovlivnilo ceny. Další faktor byl, že během pandemie byla výroba pozastavena. Spustit produkci pozastavené vysoké pece není úplně levná záležitost. Tak si představte situaci, kdy je kvůli pandemii spousty oceláren pozastavených, pandemie následné skončí, a všichni chtějí utrácet peníze.

Konflikt na Ukrajině pozastavil produkci oceli

V současnosti je situace taková, že je poptávka po oceli výrazně vyšší. A k tomu jsou kvůli znovuobnovení výroby vyšší i náklady na výrobu. To jsou faktory, které skokově ovlivnily cenu oceli. Této situace logicky ocelárny využily a téměř celý rok 2021 se takto ceny šponovaly. Ke konci roku 2021 přišla logická korekce, kdy se trh přesytil, cena klesla a začala se stabilizovat. Nikdo však nečekal, že v únoru 2022 přijde konflikt na Ukrajině, který jednak částečně pozastavil produkci oceli z Ukrajiny, a zároveň opět výrazně zvýšil poptávku především o specializovanou balistickou ocel. "Sám si osobně pamatuji, že tato balistická ocel prostě nebyla sehnání, a když se nám ji povedlo sehnat, okamžitě jsem koupil poslední kamion této oceli v ČR," říká prodejce hutního materiálu Patrik Duda.

Změna trendu, nebo jen lehký výkyv?

Scénář z roku 2020/2021 se opakoval. Jen z trochu jiných důvodů. Nyní jsme v situaci, kdy si trh hledá své dno. Jestli si ho však už našlo ještě nikdo neví. Cena teď velmi spadla. V nejvyšším bodě se běžná ocel prodávala třeba i za 50 kč/kg. Nyní se prodává cirka za 28 kč/kg. Od dubna 2022 cena jenom klesá. Ke konci roku 2022 se cena lehce odrazila. Je však otázkou, zda je to změna trendu nebo jen lehký výkyv a bude dále klesat. To bude přímo ovlivněné tím, jak se bude vyvíjet celkově ekonomická situace ve světě. Jestli bude recese pokračovat, je pravděpodobné, že i cena oceli bude klesat, nebo bude minimálně stagnovat. Stavební a zpracovatelské firmy vsázejí na to, že bude cena chvíli stagnovat, protože cena teď vkuse cirka 8 měsíců jen klesala. Nějaká korekce je tudíž přirozená. "Silně pochybuji, že bude cena výrazněji růst, takže se spíše přikláním k tomu, že bude cena buď stagnovat nebo dlouhodoběji lehce klesat. Spíše ale věřím v směr do strany pouze s lehkými výkyvy. Jakožto prodejce oceli silně doufám, že nás už žádné poklesy nečekají," říká Patrik Duda CEO společnosti Atreon.

Baťovské pravidlo zde neplatí

Firmy o zákazníka zpravidla pečují a bojují o jeho přízeň. U prodejců s hutním materiálem se zdá, že je tomu naopak. V České republice příliš mnoho celoplošně působících prodejců s širokým sortimentem a nízkými cenami není. Typický zámečník objednává několik různých materiálů. Málokdy se mu povede, aby mu je všechny nabídl jeden dodavatel. A tak je nucen brát minimálně ze dvou zdrojů. "V obchodu s hutním materiálem mi skoro připadá, že baťovské pravidlo "náš zákazník, náš pán" platí naopak. O zákazníky není nouze a prodejci se chovají arogantně. Skoro jsem nevěřil vlastním očím, že tak velkou mezeru na trhu dosud nikdo neobsadil," uzavírá prodejce hutního materiálu Patrik Duda.