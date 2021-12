Když pod stromečkem čeká vstupenka do online světa

Již v pátek obletí Ježíšek většinu našich domovů a po nedočkavostí téměř nedojedené štědrovečerní večeři bude následovat sprint ke stromečku a nadšené trhání papíru. Už v říjnu nákupní rádce Heureka.cz předpokládal, že lidé letos na Vánoce dostanou především chytrou elektroniku a chytré vybavení do domácnosti. Někdo si rozbalí chytré hodinky, jiný třeba herní konzoli. Je však jeden typ dárku, který se každoročně objevuje na vánočním seznamu spousty českých dětí a ty po něm touží tak dlouho, dokud ho nedostanou. Je jím první chytrý telefon, se kterým však přichází nová zodpovědnost a překvapivě hlavně pro rodiče. Proč se není čemu divit?

Nebezpečí číhá i za online rohem

O chytrý telefon již dávno žadoní nejen děti na prvním stupni základní školy. Chtějí se vytáhnout před kamarády, zapadnout mezi ně a mít pocit, že už jsou taky trochu součástí toho velkého, dospělého světa. Před tím, než se rodič nechá svým potomkem zviklat, si ale musí odpovědět na otázku, na co bude dítěti telefon dobrý. Moderní technologie jsou skvělým pomocníkem, který umožní rodičům dítě lépe ochránit ve fyzickém světě, mít ho v dosahu a být s ním v kontaktu. Stejně zásadní je však pamatovat na to, že ochrana je nutná i ve světě digitálním, který je také plný nečekaných nástrah zejména pro ty, co do něj vstupují s naivní důvěrou.

"U dětí je potřeba zvážit v jakém věku je plnohodnotně do online světa pozvat," říká Pavel Košek, odborník na online bezpečnost a ředitel korporátní komunikace ve společnosti Huawei ČR. "Osamostatňovat v digitálním světě by se měly na prvním stupni, mezi 6. a 10. rokem věku. Klíčové pak musí být, aby rodič či dospělý byl pro dítě průvodcem, ochráncem a garantem bezpečného a přínosného užívání technologií, chránil je zejména před nadměrným trávením času online, šikanou, hecováním a predátory," nastiňuje Košek hlavní rodičovskou výzvu.

Nepodceňme kontrolu

Děti vstupují do života již obklopeny technologiemi. Od útlého věku jim je umožněno zacházení s nejrůznější elektronikou, která nezřídka slouží k odvedení pozornosti, když se rodič dítěti na chvilku nemůže plně věnovat. Například takový tablet, který je vnímán zejména jako zdroj zábavy či učení, vlastní podle průzkumu operátora O2 před dovršením pátého roku života téměř 12 % dětí. Vlastní chytrý telefon už ale znamená, že jej má dítě neustále u sebe, nosí jej do školy a může jej používat kdykoliv i mimo zraky rodičů. Přitom právě rodičovská kontrola je u dětí extrémně důležitá. Mnozí však dohled podceňují - podle portálu E-Bezpečí správu technologických zařízení svých potomků pomocí příslušného softwaru řeší jen 6 % rodičů a skoro 63 % nijak neomezuje dítěti vyhledávání na internetu. Naštěstí téměř čtyři pětiny rodičů se svými dětmi o různých nástrahách a úskalích internetu mluví, což je podle odborníků ještě společně se vzájemnou důvěrou stejně, ne-li více důležité než samotné nástroje kontroly.

Mluvte, jděte příkladem a věřte si

Jak tedy euforické dítě nejlépe chránit od chvíle, kdy na něj z vánočního papíru vykoukne vytoužený smartphone? "Neexistuje žádné univerzální řešení nebo stoprocentně účinná sada pouček. Je to tvrdá rodičovská dřina," říká Košek. Děti chtějí digitální svět prozkoumat stejně bezhlavě a s nadšením, jako ten fyzický kolem nás a stejně jako je učíme rozhlížet se na přechodu, musíme jim ukázat, jak se rozhlížet po internetu. Zároveň jim ale musíme být vzorem, omezit svůj vlastní čas strávený před obrazovkou a vymýšlet aktivity, které zabaví celou rodinu i offline.

K digitálnímu světu vašich dětí pak přistupujte otevřeně, zkuste do něj proniknout, zahrát si jejich hry a prohlédnout weby či aplikace, které je zajímají. Společně si pravidelně povídejte, co na ně může číhat, co na internet dávat a nedávat, nebo také jak vypadá konverzace, která je už za hranicí slušného chování. Již na prvním stupni se děti mohou setkat opravdu se vším od kyberšikany až po sexuální vydírání. Otevřená náruč a vzájemná důvěra ale pomohou dosáhnout toho, že kdyby se dítě dostalo do jakkoli nepříjemné situace, nebude se bát svěřit. Najděte si tak čas hned v období svátků a začněte si s dětmi o nástrahách online světa povídat. S talířem cukroví k tomu to navíc rázem půjde veseleji.

