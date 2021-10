Ke krádeži identity stačí podvodníkům jen vaše jméno

Internet je velkým pomocníkem, o tom není pochyb. Miliony lidí si nedokážou představit svůj den, aniž by ho alespoň jednou nepoužili. Bohužel, jakmile se lidé s něčím sžijí, jsou náchylnější sklouznout do nebezpečných situací. A na internetu je jedním z největších nebezpečí únik dat. K většímu úniku dat přispěla i pandemie, kdy se do on-line světa přesunulo mnoho dalších, za normálních podmínek, off-line aktivit.

Informace jsou prodávány společnostem třetích stran

Jedním z nejčastějších problémů, ke kterým může dojít, je krádež identity. To je situace, kdy se podvodník vydává za vás a využívá k tomu vaše údaje. I s pouhým celým jménem a adresou může zločinec získat přístup do veřejně prohledatelné databáze, aby se dopátral dalších informací.

Vaše soukromé informace mohou být prodány společnostem třetích stran, což má za následek přinejmenším nežádoucí cílení reklamy a otravné telefonáty. Nejhorší je, že vaše údaje mohou být použity k podvodným akcím proti vám, což vede až ke ztrátě peněz.

"Doporučuji používat takovou online identitu, která poskytuje vysokou míru zabezpečení, dnes je standardem vícefaktorová autentizace, a za kterou stojí důvěryhodná autorita, například stát, banka nebo i jiná komerční firma s dlouhou historií v poskytování služeb online identity bez poskvrny v podobě závažných bezpečnostních incidentů," radí Marcel Poul, ředitel realizace BCV Solutions.

Biometrické ověřování identity

Doba je rychlá a člověk potřebuje čím dál inteligentnější technologie. Jednou z oblastí, kde je potřeba kombinovat rychlost s bezpečností, je také identifikace osob. Biometrické ověřování se dnes používá také při vstupu do různých objektů, např. skladů s přísnějšími bezpečnostními předpisy nebo do rizikových zón. Tato metoda je mnohem spolehlivější a bezpečnější než ostatní systémy, např. přístupové karty nebo PIN kódy. Biometrické znaky "nosí" člověk neustále sebou, nemůže je proto zapomenout doma nebo ztratit. Eliminuje se tak i možnost jejich zneužití.

"Biometrické ověřování identity má oproti tradičnímu ověření řadu specifik. Z podstaty věci jsou některé biometrické metody, jako je otisk prstu, snímek oční duhovky nebo oční sítnice neměnné. Je různě náročné na takové metody útočit. Otisk prstu je například jednodušší podvrhnout než oční duhovka, doporučil bych jej proto spíše jako druhý faktor ověření identity. Prvním faktor bych zachoval vlastnictví (čipová karta) nebo znalost tajemství (heslo)," vysvětluje Marcel Poul, ředitel realizace BCV Solutions.

Lepší jedno silné ověření místo pěti slabých

Průměrný uživatel internetu v Evropě používá pravidelně mezi pěti až osmi aplikacemi, které po něm vyžadují přihlašování na webové stránce. Naprostá většina těchto aplikací ověřuje uživatele pomocí kombinace jména a hesla. I když se v poslední době mnoho těchto aplikací sjednotilo pod společný přihlašovací systém vycházející ze sociální sítě Facebook, ty doopravdy důležité používají své vlastní přihlašovací systémy.

Z toho plyne, že průměrný uživatel internetu by si měl pamatovat pět až osm, v praxi samozřejmě mnohem více, kombinací přihlašovacího jména a hesla. Přitom by bylo mnohem jednodušší, kdyby se mohl uživatel do všech těchto služeb přihlašovat pod jednou identitou.

"Z mého pohledu je lepší použít jeden velmi bezpečný způsob přihlašování v online světě, například elektronickou identitu od důvěryhodného poskytovatele, než se přihlašovat ke každé službě zvlášť a spoléhat na zabezpečení přihlašování každé z online služeb. Jeden způsob přihlašování pak do maximální míry zabezpečit - velmi dlouhým heslem, vícefaktorovým ověřením a pravidelně kontrolovat, jaké operace se s mojí elektronickou identitou provádí," říká Marcel Poul, ředitel realizace BCV Solutions.