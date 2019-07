KLDR trpí. Zahraniční obchod byl loni nejnižší za deset let

Celkový objem zahraničního obchodu KLDR, tedy vývoz a dovoz dohromady, se loni snížil o 48,8 procenta na 2,84 miliardy USD (64,6 miliardy Kč). To byla nejnižší úroveň za posledních deset let. Pokles zaznamenal celkový obchod již druhým rokem za sebou, protože zahraniční země uplatňují přísné hospodářské sankce vůči KLDR. Uvedla to agentura Kjódó s odvoláním na údaje od jihokorejské vládní agentury pro propagaci obchodu a investic.

Vývoz z KLDR se loni snížil o 86,3 procenta na 243 milionů USD. Dovoz do země se propadl o 31,2 procenta na 2,6 miliardy USD. Kjódó rovněž upozornila, že celkový objem obchodu se poprvé od roku 2011, kdy se vůdcem země stal Kim Čong-un, propadl pod úroveň tří miliardy USD.

V roce 2017 se Rada bezpečnosti OSN rozhodla zavést přísnější sankce s cílem zabránit KLDR ve vývoji jaderných zbraní a balistických střel. Mimo jiné byl omezen dovoz ropných produktů a ropy do země a zakázán byl vývoz uhlí.