Kolik dáme ze vánočního kapra? Ceny už jsou známé

Rybářství Třeboň doporučuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra výběrového. Je to stejně jako loni. Meziročně nižší bude cena ryb, které firma vyváží do Polska. Při výlovu rybníka Rožmberk to řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Ceny na vánočním trhu se budou lišit podle regionů. Nejnižší budou v jižních Čechách, v dalších krajích poroste cena kvůli dopravě, manipulaci s rybou či nájmům za prodejní místa.

"Letošní rok je rokem vyloženě průměrným. V dubnu, květnu byla oproti loňsku zima, vegetační období pro růst kapra bylo kratší. V té souvislosti nepočítáme s žádnými změnami cen, co se týká Vánoc, budou jako v loňském roce. Nejlevnější ryby budou u rybářských společností na sádkách. Tam, kde se ryba musí převážet, manipulovat, platit nájem za prodej, se navýší zhruba o deset korun oproti (ceně) výrobních podniků," řekl Provázek.

O cenách ryb určených na export Fish Market jedná, jasno bude do konce října. Podle Provázka se očekává, že cena ryb vyvážených do Polska se proti roku 2018 propadne. O kolik korun, neuvedl.

"V loňském roce se nepodařilo v Polsku prodat ryby v takovém objemu jako v roce předchozím, ryby se buď nedolovily na podzim, nebo se potom vracely do rybníků. Ryb je v Polsku letos víc než jiná léta. Polsko je důležitý ventil pro celou Evropu, protože před deseti 15 lety se výroba v Polsku propadla a Polsko vše řešilo importem z Litvy, Maďarska, České republiky, Chorvatska. A když se bude (polská) produkce navyšovat, tak se omezuje pro ostatní země možnost exportovat ryby do Polska," řekl Provázek.

Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem je živá ryba, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 75 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 25 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Vyváží i do Německa, Francie, Itálie, Maďarska či Srbska. Fish Market prodává ryby i z Rybářství Hluboká či Mariánských Lázní.

Třeboňští rybáři zahájili třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Čekají výnos 150 tun tržních ryb. Výlov loni přilákal 50 tisíc lidí.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce od října do listopadu vylovit z 250 rybníků 2400 tun ryb, hlavně kaprů. Při výlovech bude na hrázích stát kilogram kapra 85 Kč, jako loni. Firma se podílí na tuzemské produkci ryb 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr. Společnost hospodaří na 450 rybnících o výměře 8 tisíc hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.