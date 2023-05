Kolik stojí studentský život

Ačkoli je v naší zemi pro studenty do 26 let vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních univerzitách zdarma, i tak představuje studium pro rodinu nemalou finanční zátěž. Něco je sice vysokoškolák schopný pokrýt příjmy z brigád, ale sám na sebe si povětšinou nevydělá. Kolik tedy vlastně takový studentský život v průměru stojí?

Že mohou studenti do školy chodit zdarma, je sice fakt. Ale výdaje, které se s takovým studiem pojí, rozhodně nejsou zanedbatelné.

Výdaje obyčejného vysokoškoláka

Pokud člověk nestuduje ve městě, kde má zázemí, je největším nákladem samozřejmě bydlení.

Koleje jako výhodnější varianta bydlení

Takovým zázemím může být kolej. Podle množství lůžek na pokoji a jeho vybavení (zpravidla vlastního sociálního zařízení, ne toho sdíleného na chodbě) se ceny v Praze v roce 2020 pohybovaly od 2 600 Kč až do 6 400 Kč v závislosti na tom, která univerzita měla ubytovací kapacity pod křídly.

Druhou variantou je bydlení v pronájmu. To často volí mladí lidé, kteří se například znají z dřívějších dob a předem vědí, že budou studovat ve stejném městě. Anebo lidé, kteří spolu dříve bydleli na koleji a ve vyšším ročníku se domluvili, že společně zkusí pohodlnější nájemní bydlení. V dnešní době už se lidé ale i poznávají na sociálních sítích a stěhují se k sobě "naslepo" - mají tedy větší šanci na to, že se s někým na společném pronájmu dohodnou.

Trendu pronájmů přispěla pandemie koronaviru, kdy se do větších měst nedostalo tolik turistů a majitelé bytů začali své nemovitosti pronajímat spíše dlouhodobě. Na druhou stranu, vezmeme-li v úvahu, že ještě v roce 2020 by pronájem bytu 2+kk vyšel v Praze měsíčně na více než 16 000 Kč a že by se v něm v pohodlí zabydleli jen dva studenti, každý by zaplatil minimálně 8 000 Kč. A to už je nejméně o 1 600 Kč vyšší částka než za tu nejdražší možnost na koleji.

Ačkoli se dá předpokládat, že cena za ubytování na kolejích obecně stoupla, o nájemném to platí jakbysmet. To v roce 2022 meziročně vzrostlo průměrně o 22 %, mluvíme-li stále

o Praze.

Nezanedbatelná doprava

Ani dalších výdajů není zrovna málo. Třeba doprava. Pokud se chtějí studenti na víkendy nebo aspoň občas podívat domů, musí myslet na výdaje za dopravu. A zapomínat nesmíme ani na případnou "lítačku" na MHD.

V některých městech, například v Praze, se skutečně vyplatí mít "lítačku". V jiných, jako je třeba Liberec, to není úplně nezbytné, protože takřka všechno je při troše snahy v docházkové vzdálenosti. Ideální je vypočítat si, jestli student jezdí dostatečně často na to, aby se taková předplacenka vyplatila, nebo pro něj bude výhodnější příležitostně si koupit jednorázový lístek.

Bereme-li v úvahu naši metropoli, student tu za měsíční předplacené jízdné dá 130 Kč, za tři měsíce 360 Kč nebo za rok 1 280 Kč. Jednorázová jízdenka stojí 30 Kč na 30 minut, 40 Kč na 90 minut, 120 Kč na 24 hodin nebo 330 Kč na 72 hodin. Studentské slevy se na tyto lístky nevztahují.

Rozdíly se projeví i v souboji auto versus hromadná doprava. Čím dražší jsou pohonné hmoty, tím spíše je lepší sednout na vlak nebo autobus, případně zvolit spolujízdu.

Nejvíc se ušetříte na životním stylu

Způsob stravování (doma, v menze nebo v restauracích či rychlém občerstvení), oblékání, společenského života nebo koníčků, to je to, na čem závisí zbytek rozpočtu.

Méně ovlivnitelné je pořízení všeho, co je třeba ke studiu. Nejrůznější pomůcky, skripta nebo učebnice to mohou peněžence pěkně zavařit. Často se sice dají pořídit z druhé ruky, ale mnohdy to chce skutečně notnou dávku štěstí. A některé studijní materiály se vyplatí "poslat dál" až po státnicích.

Hned v počátku studiu navíc zřejmě každého čeká například výdaj za notebook. Modely, na kterých se dá v klidu napsat jakákoli práce, jsou k sehnání třeba za 5 000 Kč a vydrží po celou dobu studia.

Jak je na tom tedy student s měsíčními výdaji? V průměru utratí:

5 000 Kč za bydlení (od 2 400 do 8 000 Kč)

4 000 Kč za stravu

130 Kč + náklady za dopravu domů v závislosti na délce trasy a četnosti jízd

1 000 Kč za učební pomůcky

Značně variabilní je potom položka za společenský život - a ruku na srdce, kdo z nás si ho pořádně neužil. Na něco přijdou i koníčky, ale také to je značně individuální. Nesmí se zapomenou i na občasné jednorázové výdaje, jako je oblečení a boty. Suma sumárum, měsíčně student utratí bez problémů 10 000 Kč - tedy zcela jistě v případě, kdy studuje mimo své rodné město.

Příjmy: zaostřeno na brigády

Ne všechny rodiny si mohou dovolit dotovat vysokoškolského studenta v plné výši. Proto většina studentů pracuje, ať už v oboru, kterému se věnuje (více než 20 %), nebo úplně mimo něj (26 %). Jde přitom o brigády, ale i o stálou práci (u 14 % studentů), která může později přerůst v zaměstnanecký poměr.

Nejčastěji si vydělají od 3 000 do 5 000 Kč čistého měsíčně, ale desetina z nich dosáhne

i výdělku nad 10 000 Kč. V průměru se jedná o měsíční příjem 6 000 Kč, z čehož plyne, že zhruba polovinu nebo něco málo přes polovinu si na sebe student dokáže vydělat. A se zbytkem se musí spolehnout na rodinu nebo jiné blízké.

Studium v Česku patří k těm finančně přívětivějším

Ačkoli tu hovoříme o výdaji zhruba 10 000 Kč měsíčně, stále jsme na tom dobře. V jiných zemích, například ve Spojených státech amerických, se platí i za samotné vzdělávání. Školné na státních univerzitách začíná na zhruba 11 000 USD za rok (s aktuálním kurzem tedy přibližně na necelých 250 000 Kč), na soukromých univerzitách je to 30-50 000 USD (tedy i víc jak milion korun). K tomu musíme přičíst ještě 10 000 USD (přes 200 000 Kč) za rok za ubytování a stravu. Celkem to může být téměř 500 000 Kč a více za rok.

Také vás napadá, jak může v takovém případě student své vzdělávání financovat? Zatímco někteří rodiče šetří dětem už od jejich dětství, jiní zájemci o studium si musí vzít půjčku (nebo se děje obojí).

U takové půjčky se značně liší výše úroku - zatímco úrok u federální půjčky se pohybuje od 2,75 do 5,3 % a je po celou dobu fixní, u privátních půjček se jedná o 1,09 až 12,99 %.

Existují případy, kdy může absolvent univerzity požádat o odpuštění aspoň části dluhu, vyhověno mu ale není zrovna často. A začínat dospělý život a kariéru s dluhem, to není nic záviděníhodného. V porovnání s tím je studium v Česku opravdu procházkou růžovým sadem, tedy alespoň po finanční stránce.