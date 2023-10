Koloběh oslavil 10 let své existence

Charitativní obchůdek s oblečením Koloběh je realizován z dobročinných sbírek, jehož cílem je vytvoření pracovních míst pro zaměstnance s tělesným postižením.

Najít práci, pokud máte nějaký handicap, totiž často není jednoduché, a nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s. se to snaží měnit. Vše v obchůdku je získáváno darem od jednotlivců nebo sbírkou mezi zaměstnanci různých společností. Najdete zde kvalitní módu z druhé ruky. Výtěžek z prodeje darovaných věcí jde na podporu vytvořených pracovních míst pro handicapované.

Obchůdek vznikl v roce 2013 v Dittrichově ulici a letos na konci října oslavil 10 let své existence. Druhá pobočka se pak otevřela v roce 2019 v pražských Nuslích. Nabízí dámský, pánský i dětský textil, hračky, bižuterii a obuv. Nákupem podpoříte dobrou věc anebo pokud máte ve skříni něco, co už dlouho nenosíte, nosit nebudete, a přitom to má stále šmrnc, darujte to do Koloběhu. Pomůžete lidem s handicapem a ulevíte vaší skříni. Zároveň se budete chovat ekologicky tím, že oblečení neskončí na skládce. Zájem je o dámské, pánské i dětské oblečení, hračky, bižuterii, boty, kabelky, cokoli, co je ještě v dobrém stavu, je to čisté a vyprané.

Druhý život textilu

V Koloběhu probíhá i projekt na téma udržitelnosti. Cílem projektu je dát druhý život textilu - recyklovat textil a snížit množství, které by skončilo na skládkách. V případě, že oblečení vyhodíme do koše, putuje jako součást komunálního odpadu na skládku nebo do spalovny. Rozklad oblečení poté uvolňuje metan a přispívá k tvorbě skleníkových plynů.

V České republice tvoří textilní a oděvní složky v komunálním odpadu asi 6 %, tudíž 200 000 tun (zdroj ČSÚ). Koloběh však pomáhá tento trend měnit. Oblečení tedy nezůstane na skládce, ale má své další využití. Díky tomuto projektu neskončí na skládkách cca 2,5 tuny textilu ročně.