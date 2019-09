Končí prodej čtvrté emise dluhopisů pro občany, další je v pondělí

V pátek končí čtvrté upisovací období pro prodej státních dluhopisů pro občany s názvem Dluhopisy Republiky. Dluhopisy z této emise je třeba zaplatit do pondělí 16. září. Ministerstvo financí o tom informovalo na internetových stránkách. Úřad zároveň v pondělí spustí prodej páté emise dluhopisů.

MF upozornilo, že do pondělí 16. září musí být peníze za dluhopisy již připsány na účtu. Dluhopisy je možné si pořídit do dnešních 23:59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách Československé obchodní banky. Dluhopisy budou vydány 1. října.

Od pondělí MF naplánovalo pátou emisi prodeje státních dluhopisů pro občany. V rámci ní si budou moci lidé objednávat dluhopisy do pátku 20. prosince a následným vydáním dluhopisů 2. ledna 2020. Další upisovací období v roce 2020 podle MF na sebe budou přímo navazovat, aby byl zajištěn nepřetržitý prodej dluhopisů.

V dnes končící emisi MF nabídlo investorům vedle tzv. reinvestičního a protiinflačního dluhopisu MF také fixní dluhopis s konstantní výší výnosu v každém roce. U něj úřad stanovil každoroční výnos 1,5 procenta. U tzv. protiinflačního dluhopisu je nadále jeho výnos stanoven podle vývoje spotřebitelských cen a navýšen o marži 0,5 procenta ročně. Tyto dva typy dluhopisu je možné pořídit jen pomocí elektronického přístupu.

Reinvestiční spořicí dluhopis je možné koupit i na vybraných pobočkách ČSOB. Bude mít stejně jako předchozí emise rostoucí roční výnosy. Průměrnou roční úrokovou sazbu MF stanovilo u červencové emise na 1,62 procenta před zdaněním. V první emisi byl průměrný výnos u reinvestičního dluhopisu stanoven na 2,07 procenta před zdaněním, ve druhé na 1,99 procenta a ve třetí emisi 1,91 procenta.

MF v pilotní fázi začalo dluhopisy pro občany prodávat loni 3. prosince. V dosavadních třech emisích si lidé koupili dluhopisy za 9,2 miliardy korun. Největší zájem byl o tzv. protiinflační dluhopis, kterého lidé nakoupili za pět miliard korun.

Dluhopisy jsou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila. Dluhopis Republiky ale podléhá standardní 15procentní srážkové dani.

V jednotlivých upisovacích obdobích, která na sebe budou navazovat, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě tisíc korun. Maximální objem je stanoven na pět milionů korun pro jednotlivý typ dluhopisu.