Končí prodej druhé emise dluhopisů pro občany, další je v pondělí

V pátek končí druhé upisovací období pro prodej státních dluhopisů pro občany s názvem Dluhopisy Republiky. Dluhopisy z této emise je třeba uhradit do středy 20. března. Ministerstvo financí o tom informovalo na internetových stránkách. Zároveň úřad chystá od pondělí 18. března spuštění prodeje třetí emise dluhopisů.

MF upozornilo, že do středy 20. března musí být peníze za dluhopisy již připsány na účtu. Dluhopisy je možné si pořídit do pátečních 23:59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách Československé obchodní banky. Dluhopisy budou následně vydány 1. dubna.

Od pondělí MF naplánovalo třetí emisi prodeje státních dluhopisů pro občany. V rámci ní si budou moci lidé objednávat dluhopisy do pátku 14. června a následným vydáním dluhopisů 1. července.

Nové dluhopisy jsou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila. Dluhopis Republiky ale podléhá standardní 15procentní srážkové dani. Splatnost dluhopisů je šest let a průměrný roční výnos první emise byl 2,07 procenta. U druhé emise MF stanovilo průměrný úrok před zdaněním na 1,99 procenta.

V rámci jednotlivých upisovacích období, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 korun a maximální hodnotě jeden milion korun. Objem emisí není předem stanoven, určeno je pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat.

V rámci první emise, která skončila v lednu, lidé objednali a uhradili státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby za 2,92 miliardy korun. Objednávky přitom byly za 3,07 miliardy korun. Objem emise byl vyšší než při poslední emisi spořicích státních dluhopisů na jaře 2014, zároveň ale nižší než při předchozích emisích spořicích dluhopisů vydávaných od roku 2011.