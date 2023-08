Konec léta bude ideální pro zjištění ročního hospodářského výsledku

Zisk, ztráta, nebo nula? A jak vysoké budou daně? To lze dnes díky digitalizaci vypočíst s téměř ročním předstihem. Konec léta je pro to ideálním časem: Firmy mají již dostatek dat pro výpočet, a navíc stihnou do prosincové závěrky optimalizovat daně a revidovat výdaje.

Hospodářský výsledek je klíčovým údajem pro management, investory i věřitele, protože ukazuje, jak úspěšně firma podniká a jaký je její finanční výkon. Je základem pro rozhodování o investicích, půjčkách, výplatách dividend a strategickém plánování. Proto je výhodné znát alespoň přibližný výsledek dříve než obligátně na konci roku. Některé účetní společnosti proto nabízejí podnikatelům právě v létě jeho výpočet, protože měsíce zbývající do konce roku pak mohou firmy využít pro daňovou optimalizaci i zvážení veškerých výdajů. "Prázdniny bývají pro mnohé účetní společnosti paradoxně hlavní obchodní sezónou. Nejpozději začátkem července totiž firmy odevzdají daňové přiznání s poradcem, znají výši a strukturu svých daní, a mají ještě půl roku na implementaci těchto dat do svého podnikání," vysvětluje Marcela Lonková ze společnosti This One, která se specializuje na digitalizaci účetnictví. "Dnešní digitální nástroje nám umožňují velmi přesně nasimulovat hospodářský výsledek celého roku, tedy včetně budoucích měsíců, vypočíst z něj daně, které firma zaplatí následující rok, a na základě těchto čísel může podnik začít tvořit i kompletní roční rozpočet."

"Papírové" účetnictví přestává stíhat

Digitalizace je pro výpočet klíčových firemních výsledků nezbytnou podmínkou. Rozevírají se tak nůžky mezi "papírovým" účetnictvím a jeho digitální sférou. Klasičtí účetní stále tráví většinu času přepisováním dokladů, administrací a rutinními činnostmi, a disponují pouze omezenými daty, která se aktualizují obvykle jedinkrát v každém měsíci. To jim nedává možnost v téměř ročním předstihu predikovat celoroční hospodářský výsledek ani výši daní, a stejně omezené jsou jejich možnosti daňové optimalizace a redukce nákladů. Pokud naopak zapojí do účtování "roboty" a umělou inteligenci, získají nepřetržitý přístup ke kompletně aktualizovaným datům a otevře se možnost pro výpočty strategických výsledků, analýzy trendů či simulace budoucího vývoje. "Digitalizace poskytuje účetním rychlá data i možnost jejich analýzy, díky tomu se posunují spíše do rolí datových analytiků a strategických finančních konzultantů. Pouze s aktuálními daty lze totiž jakékoli podnikání strategicky směrovat, redukovat náklady, strukturovat optimální ceny a marže i šetřit na režii," říká Marcela Lonková z This One.