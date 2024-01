Korporátní dluhopisy jsou investicí do budoucnosti

Korporátní dluhopisy už dávno nejsou jen doménou velkých společností. Investicí do konkrétních projektů můžete ovlivnit vaše nejbližší okolí.

Korporátní dluhopisy, známé také pod názvem firemní nebo podnikové dluhopisy vydávají firmy za účelem získání zdrojů financování pro svůj rozvoj a plánované projekty. Oproti konzervativním způsobům spoření nabízí nadstandardní úrokové sazby, jejich výnosy se běžně pohybují od 6 do 10 % ročně. Máte tak možnost uzamknout si chytře výnosy na několik let dopředu, i když inflace bude v následujících měsících klesat.

Podpořte projekty, které jsou vašemu srdci nejbližší.

Největší výhodou korporátních dluhopisů je transparentnost. Sami si vyberete společnost, do které chcete investovat a máte jedinečnou příležitost podpořit projekty, které s vámi rezonují. Ať už se jedná o výstavbu nových bytů, výrobní haly, dětského hřiště, sportoviště, rozšíření stávající činnosti dané firmy, možnost exportu jejích produktů do zahraničí atd. Mnoho prospěšných staveb by nevzniklo, nebýt investic. Můžete se tak podílet na proměně svého okolí nebo financovat důležitý výzkum. Nákup korporátních dluhopisů je jednoduchý, mnohdy je bez poplatků.

Připravte se na stáří.

Žít od výplaty k výplatě a nestarat se o budoucnost je velmi krátkozraké. V dnešní turbulentní době se rozhodně vyplatí mít jednak dostatečnou rezervu pro případ nečekaných výdajů, ale také dlouhodobý finanční plán, který myslí na několik let dopředu. S prodlužujícím se věkem odchodu do penze a s rostoucím schodkem státního rozpočtu také právem narůstají obavy o dostatečné zajištění na důchod. Jisté je, že spoléhat se jen na státní podporu je riskantní. Investování u emitenta do korporátních dluhopisů vám může zajistit klidné stáří.

V případě mladých párů se investování zúročí ve chvíli, kdy začnou pomýšlet na vlastní bydlení. Získat dnes hypoteční úvěr není vůbec jednoduché a bez vlastních úspor prakticky nemožné. A naspořené finance se budou hodit i na zařízení domu nebo bytu a později třeba na nákup vybavení pro miminko. Suma sumárum, každá koruna se hodí. Ať už v budoucnu plánujete studovat, cestovat, založit rodinu nebo pořídit si nové bydlení, vždycky je lepší, mít nějaký ten kouzelný měšec, do kterého můžete sáhnout.

Důvěřuj, ale prověřuj.

Investování však s sebou nese i jistá rizika. Tím největším je výběr správné společnosti. Často můžete narazit na podvodníky, kteří lákají na vysoký výnos a nabízí nákup dluhopisů od neprověřených firem. Před samotným rozhodnutím je tedy třeba provést důkladný průzkum a zajímat se zejména o historii firmy, její postavení na trhu, pověst, výši kapitálu i důvěryhodnost majitelů. Vyplatí se určitě obrátit se na někoho, kdo má již s investováním do korporátních dluhopisů zkušenosti a nabízí pouze dobře prověřené dluhopisy.