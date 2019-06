Koruna mírně posilovala k euru i dolaru

Česká měna mírně posilovala. Vůči euru si polepšila o haléř na 25,61 Kč/EUR. K dolaru koruna zpevnila o čtyři haléře, v 17.00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,60 Kč/USD.

Vůči euru je koruna aktuálně o devět haléřů silnější než je stodenní průměr. Zároveň je její kurz jeden z nejsilnějších v letošním roce. V lednu byla několik dní pod 25,55 Kč/EUR, ale jinak bývá obvykle zhruba o 15 haléřů slabší.

"Na rozdíl od dolaru tady část trhu spoléhá na zvýšení úrokových sazeb. Já si to moc neumím představit. Nepovažuji to vzhledem k vývoji ve světě za rozumné. I kdyby ke zvýšení úrokových sazeb došlo, pochybuji, že to kurzem výrazně pohne," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.