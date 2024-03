Koupit zlato se vyplatí! Víte, jak na to?

Hledáte spolehlivého a levného dodavatele zlata? Nejlevnějšího prodejce zlata v ČR najdete na adrese Zlatemince.cz. Kamennou prodejnu má v Praze v budově Obecního domu. Ale pozor, prodejna je ve druhém patře! Nikoliv v přízemí. Abyste nezabloudili, použijte služební vchod (z ulice u Obecního domu) hned vedle výlohy Blanky Matragi a nechejte se vyvést výtahem do druhého patra. Za nízké ceny získáte zlato i v Brně, v ikonické cihlové budově Dornych, vedle Vaňkovky.

Právě nízká cena a vysoké skladové zásoby přivádí k tomuto tradičnímu prodejci investičního zlata a stříbra nové zájemce o bezpečné uložení finančních prostředků do drahých kovů. Že jsou ceny zlatých cihel a zlatých mincí u tohoto prodejce skutečně nejnižší, se můžete přesvědčit na stránce - investiční zlato. Ceník v euro je na stejné stránce - investičné zlato.

Přízemní cenou zlata se tento prodejce výrazně odlišuje od ostatních nabídek na trhu. Potvrzuje to i jeho umístění na prvním místě loňského srovnání finančních produktů v kategorii prodejců drahých kovů (soutěž pořádá server Finparáda společnosti Scott&Rose).

Cena zlata láme rekordy, ale na maximu není

Co to znamená? Že se oplatí jej právě teď nakupovat. Historický rekord dosáhla cena zlata v prosinci 2023. Od té doby se aktuální maximum drží na ceně 2 152,30 USD za unci​​. Jenomže trend je jasný. Odborníci nepochybují o tom, že prolomení starého rekordu nebude trvat dlouho. O zlato je zájem mezi investory. Je stálicí v době nejistot - ekonomických i geopolitických. Peníze podléhají inflaci. Ani nemovitosti už nemusí být vhodnou investicí. Klimatické změny i geopolitické problémy jasně naznačují, že jistotu majetku musíme hledat jinde. Nemovitost jen tak někam nepřesuneme. A právě tady hraje klíčovou roli investiční zlato. To bude navíc čím dál vzácnější, protože se současné doly potýkají s problémem vytěženosti a nové adekvátní náhrady nejsou.

Lákají vás investovat do zlata jinak? Být konzervativní se v tomto případě vyplácí

Existuje celá řada moderních forem investování do zlata. Neznamená to však, že jsou těmi pravými. V první řadě, investiční zlato není jakékoliv zlato. Surové zlato či šperky, ale ani zlaté mince, pokud nejde o ty investiční, se pro investování nehodí. Navíc, pouze investiční zlato nakoupíte bez DPH, protože je od něj osvobozeno. Toto privilegium nemá ani stříbro, dokonce ani to investiční a rovněž jej nemají investiční diamanty.

Nenechte se zlákat na žádné nákupy virtuálního zlata, ani na spoření do zlata. Jde o rizikové finanční produkty, které postrádají benefity jistoty investování do fyzického zlata. Problematické jsou i akcie zlato těžících firem. Jejich ceny mohou být nadhodnoceny, zdroje vytěženy a investice pak bývají ztrátové.

Investiční zlato je jistotou v dobách ekonomických i geopolitických nejistot. Dnes rozhodně dominuje nad investicemi do nemovitostí, kterých hodnota začíná být problematicky udržitelná třeba i kvůli již probíhajícím klimatickým změnám.

Jak na nákup investičního zlata?

Investiční zlato má v podstatě jen dvě podoby. V první řadě jsou to investiční zlaté slitky. Žádná česká mincovna je nevyrábí, takže na trhu je zájem především o švýcarské zlaté slitky. Ty nejkvalitnější nabízí Zlatemince.cz. Proč záleží na značce slitku? Protože slitek s dobrou značkou snadněji v budoucnu prodáte a vykoupí vám jej každý prodejce a výkupce investičního zlata. S méně známými značkami můžete mít problém.

Druhou formou investičního zlata jsou investiční zlaté mince. U nás se úspěšně prodávají rakouské či kanadské. Nepleťte si je ale s památečními, historickými a jinými numismatickými mincemi. I jejich hodnota roste s cenou zlata, ale nejsou osvobozeny při nákupu od DPH a jejich cena se odvíjí i od dalších parametrů - třeba od historické hodnoty apod.