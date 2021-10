Kozačky nad kolena pro vysokou i nižší postavu

Kozačky s délkou nad kolena se už po několik zimních sezon drží na předních příčkách módních trendů. Aby ne: jsou pohodlné, zahřejí, a navíc vypadají opravdu sexy i v případě, že nemají podpatek. To je docela dost pádných důvodů, proč si je pořídit, co říkáte?

Kozačky nad kolena sluší všem

Nezáleží na tom, jestli jste vysoká, nebo ne: kozačky nad kolena sluší většině postav. V případě, že jste přesvědčená o tom, že vám matka příroda měla nadělit několik centimetrů k dobru, pak si snadno vypomůžete volbou kozaček na vysokém podpatku. Ty protáhnou vaši siluetu a udělají dobrou službu vaší atraktivitě. Pokud si v zimě na podpatky netroufáte, nevadí. Existují i varianty s klínkem, platformou nebo bez podpatku, které jsou podobně lichotivé, a navíc se v nich lépe chodí po namrzlých chodnících.

Jak kombinovat? Fantazii se meze nekladou

Kozačky nad kolena se hodí téměř ke všemu. Vynosíte je v kombinaci s elegantními košilovými nebo pletenými šaty, s malými černými i úzkou sukní. Samozřejmostí je pohodlné spojení s teplými legínami nebo punčocháči a delší tunikou. Starou dobrou klasikou zůstává kombinace s úzkými džínami.

Pokud se chystáte investovat do nových kozaček nad kolena (slibujeme, že je budete nosit po mnoho let), zapomeňte na krátkodobé trendy a místo toho se rozhodněte pro neutrální kozačky v decentním stylu a z kvalitního materiálu, které budete nosit sezonu za sezonou do jejich roztrhání. Nezapomeňte, že jednoduchý styl znamená všestrannost, ne nudu.

Co nedělat

Nepřehánějte to se sexy lookem. Vysoké kozačky nad kolena jsou samy o sobě výrazným prvkem, není třeba je doplňovat minisukní a výstřihy, a to ani v případě, že máte co ukázat. Méně je více a v tomto případě to platí dvojnásob.

Nevolte lesklé materiály. Jen málokteré nohy jsou v takové kondici, že snesou lesklý, a tedy rozšiřující materiál. Ve většině případů celkovému vzhledu vašich nohou udělají dobře tlumené a tmavé odstíny, jako je například hnědá, černá nebo šedá.

Opatrně se vzory. Pokud máte štíhlé nohy, můžete si dovolit nosit kozačky nad kolena se zvířecími vzory nebo potisky. Nezapomeňte ale, že k takto výrazným botám bude vypadat nejlépe, když zbytek outfitu bude velmi decentní a nechá vaše boty hrát první housle.

Nepodceňujte se. Možná si myslíte, že jsou vaše nohy moc krátké/tlusté/křivé a že si tento model kozaček vzhledem ke své postavě nemůžete dovolit. Opak je pravdou. Vysoké kozačky sluší všem, záleží jen na správném výběru a celkovém doladění.

Zvolte správnou velikost

A teď nemyslíme velikost boty, ale její šířku v oblasti lýtek a stehen. Před zakoupením si boty pečlivě vyzkoušejte. Aby vypadaly dobře, nesmí být ani moc volné (klouzaly by dolů), ani příliš utažené (mačkaly by vám stehna). Vzhledem k tomu, že každé nohy jsou jiné, může výběr padnoucích kozaček nějakou dobu zabrat. Ale nebojte se, stojí to za to!

Pokud nevíte, kde dámské kozačky nad kolena hledat, navštivte oblíbený obchod s obuví CCC. Ze široké nabídky kozaček si jistě vyberete ty pravé. Máte CCC moc daleko? Vyzkoušejte jejich e-shop. Nové boty vám doručovací služba doveze až před dveře. A pokud vám nebudou sedět, můžete je do dvou týdnů bez problémů vrátit.