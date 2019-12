Krize na trhu s diamanty ještě potrvá

Trh s diamanty je v přebytku, který tlačí dolů ceny, a tato situace přetrvá ještě asi rok. Dosáhnout rovnováhy a vrátit se k růstu by trh mohl v roce 2021, kdy by dodávky diamantů na trh mohly klesnout o osm procent. Ve své zprávě to předpovídá konzultační společnost Bain & Co.

Diamantový průmysl bojuje s nadměrnou nabídkou, která tlačí dolů ceny i ziskové marže. Schopnost obchodníků vytvořit zisk zhoršil i přísnější přístup bank k financování, uvedla agentura Bloomberg.

Přední producent diamantů De Beers v úterý zredukoval plány na zvýšení produkce diamantů, což ukazuje, že i ti největší těžaři reagují na obtížnou situaci na trhu. V příštích dvou letech De Beers hodlá vytěžit o jeden milionů karátů méně, než dosud čekal. To odpovídá necelému jednomu procentu globální produkce. I tak se má produkce diamantů zvýšit, příští rok až na 34 milionů z letošních 31 milionů karátů.

Odběratele diamantů od De Beers čím dál více frustrují náklady na surové kameny, protože cena zpracovaných drahokamů klesá. Někteří obchodníci, kteří kupují kameny od De Beers a od ruského konkurenta Alrosa, tak mají velmi nízké ziskové marže nebo jsou ve ztrátě. Tržby De Beers kvůli krizi na trhu za 11 měsíců letošního roku klesly proti stejnému období loni o více než 1,2 miliardy USD (27,6 miliardy korun). Minulý měsíc De Beers snížil ceny o pět procent.

Američané sice kupují mnohem více diamantových šperků než v minulosti, cena většiny broušených diamantů ale stabilně klesá. Nižší ceny a množství různých typů kamenů pro zásnubní prsteny či náušnice nabízené v levnějších obchodech způsobily na trhu s diamanty krizi. Ta dopadla hlavně na prostředníky, kteří brousí kameny a obchodují s nimi. Jejich zisk se téměř vytratil, protože broušené kameny ztratily hodnotu, banky zpřísnily financování a největší producenti, jako je právě De Beers, drželi ceny surových diamantů vysoko. Někteří klienti De Beers mají problém vytvořit zisk už více než 18 měsíců.

Pod tlakem obchodníků

Prodej luxusních značkových klenotů, například od firem Tiffany, Cartier nebo Bulgari, se ale drží a ceny zůstávají vysoké. Tyto firmy se ale na globálním obchodu podílejí jen asi 30 procenty. U neznačkových šperků je jediným rozdílem mezi diamantovými prsteny cena a zákazníci si mohou nakoupit levnější šperky v internetových obchodech, jako je například Blue Nile.

Tisíce firem, které zpracovávají surové diamanty, se tak dostaly pod tlak obchodníků, aby snížily ceny. Podle indexu, který sleduje velkoobchodní ceny diamantů, jsou nyní tyto ceny na stejné úrovni jako v roce 2002 a od roku 2011 trvale klesají.

Poptávka se přitom zvyšuje. V USA, kde se prodá asi polovina diamantů, loni poptávka vzrostla o 4,5 procenta. Protože je ale na trhu dostatek kamenů, zvláště menších, cena broušených diamantů zůstává nízká.