Krize ve firmách urychluje modernizaci řízení zaměstnanců

Prací z domu to nekončí. Pandemie koronaviru přinesla do firem řadu dalších novinek: zkrácené úvazky, střídání týmů a mnohem rychlejší digitalizaci řídicích procesů.

Omezit osobní styk na minimum, aniž by to snížilo výkonnost lidí. To je dnes záměrem mnoha zaměstnavatelů po celém světě. Výzkum společnosti Gartner HR Practice mezi 127 podnikovými lídry z oddělení lidských zdrojů, financí a dalších oblastí ukázal, že 82 % z nich má v plánu ponechat možnost částečné práce z domova i po návratu k běžnému provozu. Bezmála polovina respondentů (47 %) přitom uvedla, že má v plánu umožnit zaměstnancům v budoucnu trvalou práci na dálku. Pro velkou část organizací (43 %) se novou normou stane flexibilní režim - ať už v podobě pružnější pracovní doby, nebo flexibilních pracovních dnů. Kromě klasického home office čili práce z domova aplikují firmy například střídání různých týmů tak, aby se na pracovišti nepotkaly. "Pandemie koronaviru se stala obrovským experimentem v masové práci na dálku," říká Elizabeth Joyce, viceprezidentka poradenství Gartner HR Practice. "S tím, jak firmy znovu otevřely své kanceláře, zvažují dlouhodobější pravidla práce na dálku jako jednu z cest, jak vyjít zaměstnancům vstříc a vytvořit odolnější provozní modely."

Digitalizace na plné obrátky. Končí "doba excelová", věří expert

Jestli pandemie některému oboru prospěla, pak jsou to informační technologie. Digitalizace dostala mohutný impuls, což se zdaleka neprojevuje jen při zajištění komunikace a koordinace zaměstnanců při práci z domova. Nová situace ještě palčivěji nutí firmy hledat řešení, která jim umožní efektivní řízení. "Již před pandemií platilo, že pokud má firma třeba stovky zaměstnanců, ale hlavním nástrojem jejich řízení zůstává excelová tabulka, tak nemůže v rostoucí konkurenci dlouhodobě obstát. Přesto jsou takových společností v Česku desítky. Krize uspíšila nutnost mít veškerá relevantní data přehledně k dispozici z jednoho zdroje," uvedl Ondřej Gryc ze společnosti Pinya HR, která se zaváděním IT systémů pro řízení lidských zdrojů zabývá. Přestože podle něj funguje mnoho firem i dnes na bázi papírových dokumentů a šanonů v policích, věří, že pandemie a následná ekonomická krize uspíší automatizaci procesů ku prospěchu zaměstnanců i jejich šéfů. "Administrativa a byrokracie s ní spojená zbytečně vytěžuje celá personální oddělení. Personalisté, kteří by se jinak mohli věnovat skutečné práci se zaměstnanci, náboru, vzdělávání a osobnímu rozvoji, tak plní roli administrátorů a asistentek. Platově navíc zatěžují rozpočet firmy mnohem více než běžná sekretářka," dodává Ondřej Gryc.