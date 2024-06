Kupka: Dostavba D4 mezi Příbramí a Pískem bude hotová mezi 18. a 20. prosincem

Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem bude kompletně hotová mezi 18. a 20. prosincem. Na část nové dálnice se doprava přesune už 17. června, jezdit se bude zatím ve dvou pruzích od začátku nové D4 u Příbrami po takzvanou Těchařovickou křižovatku, řekl novinářům po dnešním kontrolním dni ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Doprava se podle Kupky svede z provizorních komunikací na novou dálnici zatím v úseku dlouhém 17 kilometrů. Jezdit se bude jen dvěma pruhy - jedním na Písek a druhým na Prahu. Ve všech čtyřech pruzích v celém 32 kilometru dlouhém úseku se začne jezdit před Vánoci.

Podle generálního ředitele VINCI Construction CS Martina Borovky na D4 nyní pracuje přes 1100 lidí a 500 strojů, a to v celé trase dálnice. Mimo jiné budují odpočívky u Krsic s 246 parkovacími místy, operační centrum, z nějž bude provoz D4 monitorován a řízen, nebo dodělávají mostní konstrukce. Na hlavní trase stavbaři pokládají všechny vozovkové vrstvy, budují odvodnění a osazují středová a krajní svodidla.

"Natahuje se obrovské množství kabelů, které budou podporovat fungování této velmi inteligentní dálnice, která bude celá kontrolována kamerami," dodal Borovka. Podzimní měsíce budou podle něj věnovány desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice tak, aby v prosinci bylo vše hotovo.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS), který se kontrolního dne také zúčastnil, se doprava na konci roku díky tomuto projektu výrazně zrychlí. Zkušenosti s dostavbou D4 podle něj ukázaly, že model spolupráce státu a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnership) při výstavbě dopravní infrastruktury funguje. "Chceme tuto zkušenost přenést i do oblasti železniční dopravy, ať už jsou to vysokorychlostní tratě nebo třeba spojení Letiště Václava Havla s Prahou a podobné projekty," řekl Fiala. Kupka doplnil, že tímto způsobem by měla být financována i výstavba dalšího úseku dálnice D35 a uvažuje se také o severní části Pražského okruhu mezi Ruzyní a Satalicemi, středočeském úseku dálnice D3 a chybějících úsecích dálnice D55.

Dostavba 32 kilometrů dlouhé dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem začala v červnu 2021. Všech pět úseků se staví najednou. Náklady budou téměř deset miliard korun. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí.

Projekt dostavby D4 má na starosti sdružení Via Salis, složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Stavební práce na D4 provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, a to na základě zhotovitelské smlouvy uzavřené s Via Salis. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy.