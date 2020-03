Kvůli epidemii firmy posílají o třetinu více e-mailů

Objem rozeslaných komerčních e-mailů vzrostl v ČR i ve světě o více než 30 procent v porovnání s průměrnými hodnotami typickými pro toto období. Množství celosvětově rozesílaných zpráv se aktuálně přibližuje každoročním pomyslným vrcholům, které nastávají v období black friday a Vánoc. Vyplývá to z údajů společnosti Mailkit, která se zabývá automatizovaným rozesíláním marketingových zpráv.

Všechny společnosti se podle ředitele Mailkitu Jakuba Olexy snaží rozesílat e-maily o koronavirové nákaze, 99 procent z nich však obsahuje pouze irelevantní ujištění s nulovou přidanou hodnotou pro koncového příjemce. Toto chování je charakteristické nejen pro Českou republiku, ale pro celý svět.

Ve většině případů odesílatelé panikaří a e-maily posílají na všechny příjemce v jejich databázích včetně těch, kterým poslední měsíce nebo roky vůbec nic neposílali.

Mezi 13. a 17. březnem zaznamenal Mailkit ve spamových pastech nárůst počtu zpráv v řádu stovek procent. Tento nárůst poukazuje na to, že marketéři začali používat zastaralé databáze kontaktů, na které ještě navíc posílali irelevantní zprávy. Nejvíce spamových zpráv obsahovalo tipy na rychlé zbohatnutí prací z domova. Druhým nejrozšířenějším obsahem zpráv, které končily ve spamu, byly nabídky na půjčky.

Pokud to není opravdu nezbytné, neměly by firmy rozesílat e-maily ohledně koronaviru. "Nikdo nepotřebuje číst o tom, že vaše firma dělá to nejlepší k ochraně zdraví vašich zaměstnanců a zákazníků. To byste měli ostatně dělat i běžně po celý rok. Máte-li potřebu takto informovat, zkuste využít sociální sítě," podotkl Olexa. Zadavatelé by měli zvážit, zda je e-mail opravdu vhodným komunikačním kanálem například v porovnání se SMS.