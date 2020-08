Kvůli koronaviru zažívá české hospodářství rekordní pokles HDP

Dočasné uzavření obchodů nebo řady výrobních firem včetně všech tří velkých automobilek, omezení na hranicích i další opatření související s koronavirem zpomalila ekonomiku. Ta klesla již v prvním čtvrtletí, výraznější propad pak přišel ve druhém kvartále. Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesl ve druhém čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 10,7 procenta a mezičtvrtletně o 8,4 procenta. Propad je nejvyšší v historii samostatné ČR.

- Podle analytiků má sice česká ekonomika to nejhorší již za sebou, od května totiž začalo postupné uvolňování opatření a rozběhly se i výrobní firmy, přesto se ale očekává výrazný celoroční pokles HDP. Například srpnová prognóza České národní banky (ČNB) čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta a příští rok růst o 3,5 procenta. Jiní experti jsou optimističtější, třeba podle červencových odhadů ekonomů českých bank ekonomika klesne o 7,5 procenta, příští roky by měla růst o 5,3 procenta.

- Rekordní propad zaznamenala také ekonomika celé EU, ve druhém čtvrtletí se HDP podle rychlého odhadu Eurostatu proti předchozím třem měsícům snížil o 11,9 procenta, v meziročním srovnání pak o 14,4 procenta. Evropa tak při použití srovnatelné metodiky výpočtu ve čtvrtletí zažila hlubší hospodářský propad než USA. Z významných zemí EU klesla německá ekonomika proti předchozím třem měsícům o 10,1 procenta, francouzská o 13,8 procenta, italská o 12,4 a španělská o 18,5 procenta.

K udržení zaměstnanosti pomáhá Antivirus

- Krize už má vliv na nezaměstnanost, která se od března do července v ČR zvýšila ze 3,0 na 3,8 procenta. Poměrně mírný nárůst ministerstvo práce vysvětluje programem Antivirus, který zaměstnavatelům přispívá na mzdy, a má tak bránit propouštění. Program, ze kterého se dosud vyplatilo zhruba 17 miliard korun, má fungovat do konce října, byť od září v lehce menším rozsahu. Podle některých odborníků ale Antivirus podporuje i pracovní místa, která by už neexistovala.

- Propad zažila průmyslová výroba, v dubnu vykázala rekordní meziroční pokles o třetinu, který se ovšem už v květnu zpomalil na 25,7 procenta a v červnu pak činil jen 11,9 procenta. Zatímco situace průmyslu se stabilizuje, pokračuje propad stavebnictví, kde se meziroční pokles v červnu dokonce zrychlil z květnových 7,7 procenta na 11,5 procenta. Výrazně postižena byla i doprava, kamionoví dopravci ale s oživením průmyslu pomalu zlepšují své fungovaní, na rozdíl firem se zájezdovými autobusy.

Zájezdovým dopravcům hrozí krach

- Zatímco například vlaková doprava se postupně obnovuje, na zájezdové autobusy těžce dopadl pokles turistického ruchu. Ten postihl i ubytovací zařízení. Následky covidu-19 na ně částečně dopadly už v prvním kvartále, katastrofální pak bylo druhé čtvrtletí. Podle ČSÚ se v nich v tomto období ubytoval necelý milion lidí, což je meziročně o čtyři pětiny méně. Situace by se ale měla změnit v létě, kromě znovuotevřených hranic i díky rekordnímu zájmu Čechů o tuzemskou dovolenou.

- Poslanecká sněmovna na návrh vlády opakovaně zvýšila letošní schodek rozpočtu. Původní plány počítaly se schodkem 40 miliard korun, první zvýšení na 200 miliard přišlo koncem března, o měsíc později poslanci schválili schodek ještě o sto miliard vyšší, aby nakonec Sněmovna začátkem července souhlasila se schodkem 500 miliard korun. Doposud nejvyšší deficit - přes 192 miliard korun - měl rozpočet za rok 2009, a to kvůli dopadům světové hospodářské krize.

- Vláda také představila několik programů, určených na podporu podnikatelům nebo firmám, postiženým v důsledku pandemie koronaviru. Spektrum podpory sahá od jednorázového příspěvku 500 korun denně pro podnikatele a malé společnosti s ručením omezeným přes kurzarbeitový Antivirus, ze kterého firmy čerpají příspěvky na úhradu mezd zaměstnancům, až po úvěrové programy COVID. Těch je několik druhů, podporu mohou čerpat jak výrobní firmy, tak například lázně nebo kulturní podniky.