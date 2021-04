Letectví je dál v útlumu, ve čtvrtletí byl provoz proti normálu o 74 procent nižší

V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenali letoví dispečeři na českém nebi 44 120 letů, což je o 74 procent méně než při předkrizovém vývoji v roce 2019. Uvedlo to ve čtvrtek Řízení letového provozu (ŘLP). Letecká doprava tak pokračuje v útlumu z loňského roku, provoz nadále omezuje pandemie koronaviru a s ní spojené restrikce pro cestování.

Koronavirová krize vrátila intenzitu letecké dopravy o téměř dvě desítky let nazpět. Loni letový provoz v Česku klesl na 379 535 letů, což bylo meziročně o 58,1 procenta méně. Objem provozu tak byl pod úrovní z roku 2002.

Vývoj v českém vzdušném prostoru odpovídal vývoji v celé Evropě, kde loni meziročně poklesl objem letového provozu o 54 procent na pět milionu letů.

V následujících měsících očekávají dopravci i dispečeři postupné oživování letecké dopravy, ta však bude dál závislá na vývoji pandemie nejen v Česku, ale i v dalších zemích ve světě. Pomoci by podle odborníků mělo i postupující očkování proti koronaviru. Zlepšení aerolinky čekají hlavně v létě, na kdy plánují hlavní vlnu obnovování svých linek. I tak se ovšem bude letecký provoz vracet do předkrizových čísel zřejmě několik let.

Krize v Česku naplno vypukla loni v březnu, v letectví se však už mírně projevovala od ledna, kdy se rušily zejména lety do Číny. Postupně však dopravci začali masivně rušit lety do destinací po celém světě. Nejhorší situace loni nastala během dubna, kdy se provoz snížil o více než 83 procent. V létě sice letů postupně přibývalo, doprava však zůstávala hluboko pod normálem. Na podzim navíc krize zesílila.

Krize se podepsala i na tržbách ŘLP, které naposledy v létě odhadovalo svou letošní ztrátu až na 1,2 miliardy korun. Předloni mělo zisk 238 milionů korun. Stát loni pro podnik schválil půjčku za 500 milionů korun. ŘLP i přes krizi nepřistoupilo k velkému propouštění, provoz v něm dál řídí přes 230 letových dispečerů. Kvůli krizi se ale zřejmě změní ceny dispečerských služeb pro dopravce.