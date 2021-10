Letiště Praha má rámcový úvěr na sedm miliard korun, poskytne ho konsorcium tří bank

Letiště Praha si vzalo rámcový úvěr na sedm miliard korun. Poskytne ho konsorcium bank ČSOB, Raiffeisenbank a VÚB, které uspělo ve veřejném tendru. Letiště chce prostřednictvím úvěru pokrýt své ztráty ze současné koronavirové krize a také některé připravované investice. Při úterním podpisu smlouvy to řekl šéf pražského letiště Jiří Pos. Letiště vloni skončilo v provozní ztrátě 687 milionů korun, po většinu krize však zatím fungovalo z vlastních zdrojů.

Letiště podle Pose v tendru dostalo nabídky od deseti bank. Vítězné konsorcium podle něj nabídlo nejvýhodnější podmínky čerpání včetně úroků. Jejich výši ovšem Pos ani zástupci bank nechtěli uvést. Letiště bude moci peníze z rámcového úvěru čerpat do roku 2024, jeho splatnost je na pět let.

Pos k úvěru dále uvedl, že peníze z něj by letišti měly pomoci zejména při financování během letošního a příštího roku. Poté šéf letiště očekává postupné zlepšování situace, kdy by letiště mělo znovu fungovat čistě z vlastních zdrojů. Letiště chce penězi z úvěru zejména pokrýt ztrátu ze současné krize a také některé chystané investice. Pos zmínil například práce na pojezdových drahách, které letiště plánuje v příštím roce.

"Považujeme Letiště Praha za důležitou infrastrukturu České republiky a navzdory obtížím, které prožívají všechna letiště po celém světě kvůli pandemii, plně věříme, že Letiště Praha je natolik atraktivní, natolik dobře vedené a strategicky důležité do budoucna, že pandemii překoná," uvedl Ján Lučan z ČSOB k tomu, proč se banka rozhodla do soutěže přihlásit. Ke spojení tří bank Lučan řekl, že vzhledem k výši úvěru bylo vhodnější spojení do konsorcia. Sestavily ho i některé konkurenční banky.

Pražské letiště by letos mělo podle odhadů odbavit asi čtyři miliony cestujících a společnost Letiště Praha zřejmě skončí ve ztrátě v řádu stovek milionů korun, uvedl dále Pos. Ztráta by ovšem podle něj měla být o něco nižší než vloni.

Letiště Václava Havla Praha je největším letištěm v ČR. V roce 2019 před covidovou krizí odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Po vypuknutí pandemie ovšem letiště zasáhla letecká krize a loni provoz klesl meziročně o 79 procent pasažérů. Letiště zároveň kvůli krizi a oslabení provozu propustilo během roku zhruba 600 zaměstnanců. Před krizí mělo na 2900 pracovníků.

Skupinu Letiště Praha tvoří vedle letiště dceřiné firmy Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics.