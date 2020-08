Letní prázdniny zajistí větší počet turistů v Česku

Počty zahraničních turistů v Česku v hlavní letní sezoně vzrostou, z hlediska Čechů bude domácí sezona dokonce silnější než v minulých letech. Lidé letos ale méně vyhledávají pro trávení dovolené města. V reakci na výsledky turistiky v ČR za druhé čtvrtletí, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), to uvedla státní agentura CzechTourism.

Podle agentury většina zahraničních cestovatelů zůstane v letošním roce ve své zemi, případně odjedou autem do nejbližších států. Vyjet do ciziny plánují přitom častěji mladší lidé a bezdětní. Ke snížení ztrát v cestovním ruchu kvůli pandemii má vést prodloužení turistické sezony a podpora domácí poptávky, dodal CzechTourism.

Služeb ubytovacích zařízení v ČR za druhý kvartál podle ČSÚ využilo 988 tisíc lidí, meziročně o 82,9 procenta méně. Počet ubytovaných cizinců se snížil o zhruba 96 procent a domácích hostů o více než dvě třetiny. Domácí i zahraniční hosté zároveň v ubytovacích zařízeních strávili méně nocí. U cizinců byl meziroční pokles o 96,2 procenta, u Čechů asi o 67 procent.

O prázdninách se turismus zvedl

Oživení turismu v letních měsících podle ředitele CzechTourismu Jana Hergeta napovídají data z návštěvnosti památek a rezervačních portálů za červenec. V regionech, které nejsou závislé na zahraničních turistech, zaznamenávají dokonce rekordní čísla. Například Praha nebo Karlovarský kraj ale podle Hergeta takové vyhlídky nemají.

"Masová turistika v posledních letech získala nálepku něčeho negativního až obtěžujícího. Je jedno jestli jde o pohled ekologický nebo čistě o přímý vliv na život v centru měst. Zahraniční turisté měli výrazný dopad na domácí ekonomiku a je vidět, jak moc teď chybí. Češi se sice v létě po tuzemsku rozjezdili ve velkém, ale je otázka, nakolik to pomůže vykompenzovat klientelu ze zahraničí, která je zvyklá mnohem více utrácet. Dopady bezpečnostních opatření budeme sledovat ještě poměrně dlouhou dobu. Stále proměnlivá situace nejen u nás, ale i v zahraničí naznačuje, že celý cestovní ruch čeká značná transformace, ať už půjde o cenovou politiku, nebo služby samotné," řekl ředitel portálu Slevomat Ladislav Veselý.

Největší potenciál pro ČR podle Hergeta skýtají země, odkud se dá do tuzemska přijet autem. Vyhledávané je ubytování rodinného charakteru s možností vlastního stravování. Zájem je o dovolenou na venkově, v přírodě spojené s wellness a relaxací. Rodiny s dětmi zvolí letos podle Hergeta spíše pobyt ve své zemi, lidé nad 60 let pak pravděpodobně do zahraniční letos nepojedou vůbec.

Spotřeba cestovního ruchu se podle červencového odhadu ve srovnání s loňskem propadne na 158 miliard korun, tedy téměř na polovinu. U Prahy experti předpokládají pokles o zhruba 70 procent a u Karlovarského kraje o přibližně 60 procent.