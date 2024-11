Letos je v ČR poprvé víc registrovaných obytných aut než karavanů

Letos je v Česku poprvé registrovaných více obytných aut než karavanů. Podle předsedy a spoluzakladatele Asociace kempování a karavaningu Jana Bordovského zákazníci v Česku již řadu let kupují a registrují více obytných aut a historická převaha karavanů je minulostí, řekl ČTK na brněnském veletrhu Caravaning Brno. Loni se registrovalo v Česku 2300 aut a karavanů, letos se statistika vyvíjí zatím podobně a obliba karavaningu tak zůstává vysoká.

Celkově je v Česku registrovaných zhruba 70.000 obytných vozů a dalších zhruba 50.000 vozů vzniklo jako domácí přestavby. "Za posledních deset let se počet registrací zvýšil čtyřikrát," doplnil Bordovský.

Zatímco letošní rok je ještě velmi podobný tomu loňskému, příští rok se očekává ochlazení trhu nejen v Česku, ale v celé Evropě. Ceny za poslední čtyři roky se totiž zvýšily průměrně o 40 procent. "Přívěsy stojí průměrně půl milionu korun, vozidla 1,9 milionu korun. Prodejům uškodila i inflace a vyšší cena úvěrů. Navíc nejde z DPH odpočítávat vozidla nad dva miliony korun koupená na firmu," uvedl Bordovský.

Kvůli tomu, že výrobci dále vyrábí a uvádějí na trh nové modely, zůstávají ve skladu staré modely. "Přicházejí velké výprodeje a zvýhodněné balíčky. Nicméně výhled na příští rok je pesimistický. Akcie největších koncernů, které mají zhruba dvě třetiny trhu, se snížily o 40 až 50 procent a skladové zásoby se hromadí," řekl Bordovský.

Zmínil také změnu na trhu, kterou způsobili čínští výrobci. Letos poprvé se objevili na veletrhu v Düsseldorfu, do Brna zatím nepřijeli. Nelákají však na nízkou cenu. "Zákazníky se snaží oslovit kvalitní výbavou a uvidíme, jak se na evropském trhu ujmou. Záleží, jak to bude vypadat hlavně v Německu, což je největší trh v Evropě," řekl Bordovský. Cla Evropské unie podle něj Číňané obcházejí tak, že vozí komponenty do Nizozemska, kde se auta teprve kompletují.