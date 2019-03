Levi's se vrací na burzu, do prodeje dá 36,7 milionu akcií

Americký výrobce džínového oblečení Levi Strauss & Co., který se po 34 letech vrací na akciovou burzu, prodal institucionálním investorům akcie za 623 milionů dolarů (přes 14 miliard korun) při ceně 17 dolarů za akcii, těsně nad původně plánovaným rozpětím 14 až 16 dolarů za kus. Hodnota firmy tak dosahuje 6,6 miliardy dolarů. Veřejnosti budou akcie 166 let staré firmy nabídnuty ve čtvrtek. Do prodeje dá 36,7 milionu akcií po 17 dolarech.

Podnik, který tvrdí, že v 19. století vynalezl modré džínsy, se na trh vrací pod označením LEVI.

Popularita džínového oblečení je nyní ohromná. V letech 2017 až 2018 se podle společnosti pro průzkum trhu Euromonitor International celosvětový prodej džínů zvýšil o 4,3 procenta. Společnost Levi Strauss, jež vedle oděvů prodává také obuv, pásky nebo peněženky, loni zvýšila čisté tržby na 5,6 miliardy dolarů ze 4,9 miliardy v roce 2017.

Akcie Levi Strauss už v minulosti na veřejném trhu byly. Firma na burzu vstoupila v roce 1971 a z prodeje tehdy získala 50 milionů USD, což z ní v té době učinilo jednu z největších primárních nabídek. Rodina si však nechala ve firmě významný podíl. Zisk firmy ale začal později klesat a spolu s tím i cena akcií. Potomci zakladatele Leviho Strausse se proto rozhodli v roce 1984 učinit firmu opět soukromou.