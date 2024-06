Liberty Ostrava je v úpadku, je to dobře pro věřitele i firmu, míní analytici

Krajský soud v Ostravě dnes poslal do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava, která na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Soud rozhodnutí o úpadku nespojil s tím, jakým způsobem by měl být úpadek řešen. Důvodem je skutečnost, že Liberty soudu nepředložila reorganizační plán.

Liberty minulý týden uvedla, že požádá soud o reorganizaci a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů. V insolvenčním návrhu sdělila, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pět miliard korun. Podle analytiků je rozhodnutí soudu o úpadku Liberty dobrý krok pro věřitele i firmu.

Mluvčí huti Ivo Štěrba dnes ČTK sdělil, že se k rozhodnutí soudu nebude vyjadřovat. V huti podle něj v současné době funguje výroba na provoze důlních výztuží a silničních svodidel, zinkovně a na středojemné válcovně. Podnik podle mluvčího v tuto chvíli neeviduje zvýšený počet odchodů svých zaměstnanců. Podnik věří, že huť má ekonomický potenciál.

Liberty Ostrava je v problémech od loňska. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba 5000, je od té doby doma. Huť nemá peníze na mzdy a zaměstnancům tak jejich náhradu bude minimálně po dobu tří měsíců vyplácet stát prostřednictvím úřadu práce. Vláda chce najít pro Liberty Ostrava investora. Případný zájemce o odkoupení huti Liberty Ostrava by podle odborníků měl ideálně zároveň získat i firmu Tameh Czech, firmy jsou provázané ekonomicky i technologicky.

Insolvenčním správcem soud určil pražskou společnost TP Insolvence. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, mají dva měsíce na to, aby tak učinili. Správce má soudu nejpozději do 18. října předložit seznam přihlášených pohledávek. Přezkumné jednání se bude konat 28. listopadu, schůze věřitelů o den později. V prozatímním věřitelském výboru bude za zajištěné věřitele státní pojišťovna EGAP a banka Greensill, za nezajištěné věřitele pak dodavatel energií Tameh Czech, který sám skončil v úpadku v prosinci, rakouská společnosti Danieli a ostravský Reelgate.

Za týden insolvenčního řízení přihlásily pohledávky přes tři desítky věřitelů. Například Tameh požaduje téměř 2,2 miliardy korun, EGAP více než 1,1 miliardy korun, banka Greensill má pohledávku zhruba 360 milionů Kč, společnost Reelgate pak uplatňuje více než čtyři miliony korun a Danieli Engineering & Services 1,4 milionu korun. Většina dalších pohledávek, které dosud věřitelé přihlásili, je pak vyčíslená na méně než milion korun.

"Soud podle insolvenčního zákona rozhodl o úpadku dlužnice, a to bez jednání, neboť rozhodnutí nezáviselo na zjištění sporných skutečností, neboť úpadek dlužnice byl osvědčen insolvenčním návrhem a jeho přílohami," uvádí se v odůvodnění usnesení. Úpadek může podle insolvenčního práva skončit reorganizací pod nynějším či jiným majitelem, oddlužením, nebo konkurzem.

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina dnes ČTK řekl, že scénář úpadku očekával. "Nový investor je údajně na cestě, ale my nevíme, kdo by to měl být. Každopádně chci apelovat na naše politiky, kteří s někým vyjednávají, aby to byl někdo, kdo bude chtít udržet celou huť i s prvovýrobou v kuse, abychom nedopadli jako jiné hutní podniky u nás, které se roztrhaly a v podstatě jsou všechny dneska v problémech, nebo už neexistují," řekl ČTK k usnesení. Reakci ministerstev průmyslu a financí ČTK zjišťuje.

Prohlášení insolvence Liberty je podle analytiků nutný krok vzhledem k tomu, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Podle Petra Bartoně ze skupiny Natland insolvence umožní vůbec se pustit do plánu ozdravění, který si Liberty již předjednala v posledním půl roce. Současné poslání do úpadku je spíše jen formálním spouštěčem, aby se plány na ozdravění firmy mohly dát do pohybu s mnohem menším nebezpečím dalšího navyšování škod, dodal. Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek si ale klade otázku, zda se podání návrhu na insolvenci Liberty nemělo uskutečnit dříve.

Na dřívějším vyhlášení úpadku se dnes ve svých vyjádřeních shodli společnost Tameh Czech i moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). "Jsem hlavně zklamaný z jedné věci, že ten úpadek soud nevyhlásil již před nějakou dobou, kdy k tomu měl příležitost, protože podmínky pro to splněny byly. Tím se natáhla akorát ta agónie," řekl dnes ČTK Bělica. Také podle mluvčího Tamehu Patrika Schobera Liberty promarnila více než půl roku.

Huť do podání insolvenčního návrhu huť chránilo před věřiteli moratorium. Nejprve individuální moratorium, které podniku mělo zajistit ochranu před firmou Tameh Czech, která jí dodávala energie. Posléze i všeobecné moratorium. Toto opatření zajistilo firmě na tři měsíce ochranu před všemi věřiteli. Odložilo například splatnost pohledávek.

Od pondělí mohou zaměstnanci huti podávat žádosti o náhradu mzdy od úřadu práce. Zažádat si mohou také o bezúročnou půjčku 25.000 korun od Moravskoslezského kraje, která má lidem pomoci překonat nejhorší období, než dostanou vyplacené peníze. K dnešnímu dni se podle odborů podařilo přijmout zhruba 2500 žádostí o náhradu mzdy, o půjčku zatím požádalo asi 500 lidí. Kraj má na půjčky připraveno 125 milionů korun. "Věříme, že naše huť má ekonomický potenciál. Abychom překlenuli toto těžké období a než se vyřeší naše situace, doporučujeme zaměstnancům, aby využili tuto nabízenou pomoc," doplnil Štěrba.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 slezská huť patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.