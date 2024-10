Liberty Ostrava obnovuje výrobu svodidel a provoz v rourovně

Zkrachovalá huť Liberty Ostrava díky financování od společnosti Vítkovice Machinery Trade (VMT) ze skupiny CE Industries Jaroslava Strnada obnovuje provoz ve svých závodech 15 a 16, což jsou válcovny plochých výrobků, jako jsou svodidla, a rourovna. Zachováno tam bude 1350 míst. Celkem má nyní podnik zhruba 3000 zaměstnanců, na konci roku by jich mělo zůstat přibližně 2400. Novinářům to dnes řekli zástupci firem a insolvenční správce Šimon Peták.

Závody 15 a 16 jsou klíčové části podniku s největším potenciálem pro případného budoucího nového vlastníka firmy. "Dopad tohoto opatření a nového rozjezdu výroby by měl vést k celkovému zachování provozu závodu Liberty jako takového, a v důsledku toho tedy k zachování až zhruba 2300 pracovních míst a k možnosti tento závod prodávat jako běžící závod, a tudíž i k vyššímu uspokojení věřitelů," řekl Peták.

Liberty Ostrava je v úpadku od června. Většina jejích provozů stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část pracovníků byla od té doby doma.

"Výroba svodidel se rozjíždí dnes, rourovna by se měla rozjet poslední týden v říjnu a příští týden by se měla znovu rozjet středojemná válcovna," řekl výkonný ředitel Liberty Ostrava Pavel Šedivý.

Zatím poslední dodávku dokončila středojemná válcovna (závod 14) ve středu. Provoz závodu 14 nyní zajišťuje polská společnost Donquixote.

Ještě loni měla Liberty Ostrava okolo 6000 zaměstnanců, nyní jich je zhruba 3000. V závodě 14 pracuje přibližně 650 lidí, závody 15 a 16 mají dohromady asi 1350 pracovníků. Dalších zhruba 450 zaměstnanců pracuje ve firmě v obslužných profesích. Asi u 600 lidí dobíhají například výpovědní lhůty.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, už ale podnik ukončil. Před rokem odstavil poslední fungující vysokou pec a letos v srpnu koksovnu. V druhovýrobě se nyní v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky.

Výkonný ředitel VMT Tomáš Mischinger řekl, že v rámci tollingu zatím zajistili pro závody Liberty 50.000 až 60.000 tun vstupních materiálů, převážně bramy pro výrobu plochých výrobků a sochory pro výrobu trubek. Materiál podle něj není jen tak dostupný. "My jsme velmi intenzivně sháněli vstupy v září. Pokud jsou ty vstupy mimo Evropu, tak je tady pod dva měsíce nedostanete. Takže s čím startujeme, jsou evropské vstupy, a s těmi dalšími mimoevropskými budeme navazovat v listopadu, v prosinci," řekl Mischinger.

Uvedl, že jsou připraveni pokrýt i maximální kapacitu výroby rourovny i válcovny. Prioritou je podle něj udržet v těchto dvou provozech klíčové zaměstnance.

"Co se týká segmentu svodidel, jsme zakázkově naplnění minimálně do konce roku s velmi dobrým výhledem na další měsíce v prvním kvartále v roce 2025," řekl ředitel závodu válcoven plochých výrobků Jan Pudich.

Mischinger řekl, že první reakce jsou spíše pozitivní, ale dodavatelé i zákazníci jsou po zkušenostech z poslední doby samozřejmě opatrní. "Musím říct, že vnímám dlouholetou vazbu hlavně mezi výrobcem - Liberty, ArcelorMittal, Nová huť, říkejme tomu jakkoliv - a zákazníky, protože zákazníci jsou držáci, dlouhodobí. V tuto chvíli, jak to vnímám, oceňují, že se výroba vrací zpátky, ale jsou opatrní. Takže třeba ti, co si objednávali 3000 - 4000 tun měsíčně, tak si teď objednají v první vlně 500 - 600 tun a čekají na to, co bude," řekl Mischinger.

Insolvenční správce řekl, že dluhy Liberty při obnovování výroby zatím ještě narůstají. "Náběh s sebou nese zpočátku ekonomicky negativní čísla. Nicméně dle našich ekonomických analýz by se toto mělo do černých čísel zvrátit v první polovině příštího roku. To se bavíme čistě o provozním výnosu. Pokud se týká dopadu na majetkovou podstatu jako celek, tak ten by měl být výrazně lepší, neboť jak podle našich ekonomických analýz, tak podle obecných zkušeností prodej běžícího závodu generuje obvykle výrazně vyšší příjmy, než pokud bychom prodávali jednotlivý majetek po zastavení provozu závodu," řekl Peták. Případné obnovení jiných provozů firmy ale podle něj v aktuální situaci není na pořadu dne.