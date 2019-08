Lidé ani nemají ponětí o výhodách dodávky energií

Většina českých spotřebitelů neví, jaké služby navíc jim nabízí jejich dodavatel elektřiny nebo plynu. Poskytované výhody svého prodejce zná pouze 38 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu portálu Ušetřeno.cz. Uskutečnil se na přelomu července a srpna na vzorku 1142 respondentů z celé České republiky.

"Průzkum ukázal, že 62 procent oslovených nemá výhodách od dodavatelů ani obecné povědomí. Ti, kteří přehled o benefitech mají, nejčastěji zmiňují revize kotlů, servis elektrikáře nebo slevy na zboží a služby u partnerů jejich dodavatelů," uvedla analytička Ušetřeno.cz Markéta Witoszová.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných by jako zvýhodnění ocenili například odměny za řádně uhrazené vyúčtování nebo za věrnost, přes 40 procent respondentů preferuje také nejrůznější asistenční služby, jako jsou revize a údržba kotle nebo služby řemeslníků. Třetina dotázaných by uvítala také možnost získat zvýhodněné pojištění domácností, vyplývá dále z průzkumu. Za většinu přidaných služeb si ale Češi podle něj nejsou ochotni připlácet, 71 procent dotázaných očekává, že by byly poskytovány zdarma.