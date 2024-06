Lidé ze zadlužené Liberty dostanou půjčky, jejich budoucnost ovlivní investoři

Zaměstnanci zadluženého hutního podniku Liberty Ostrava mohou žádat o půjčky od Moravskoslezského kraje pro překlenutí doby bez výplaty. Náhrady mezd by mohl prvním pracovníkům začít Úřad práce ČR posílat příští týden. Odboráři zatím odrazují pracovníky hutě od podávání hromadných výpovědí.

O podnik mají podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vážný zájem dva investoři. Kolik pracovníků v huti po převzetí zůstane, bude záležet na tom, kdo firmu získá, řekl dnes na tiskové konferenci ministr. Většina ze zhruba 5100 zaměstnanců hutě je od loňského prosince doma, větší část provozů stojí. Minulý týden Liberty oznámila, že je v platební neschopnosti a nemá ani peníze na mzdy.

Každý ze zaměstnanců hutě, kteří tento měsíc nedostali výplaty, může ode dneška na kontaktním místě ve firemním školicím středisku požádat o bezúročnou půjčku 25.000 korun od kraje. Částku musí vrátit najednou do konce roku. Kraj má na půjčky připraveno 125 milionů, řekl dnes novinářům moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO).

Půjčky podle něj lidem usnadní překlenout měsíc, než jim úřad práce vyplatí náhrady mezd. "Úřad práce má na zpracování ze zákona 120 dní, nicméně ministr (Jurečka) slíbil, že to bude trvat 30 dní, takže by nemělo dojít k větší prodlevě než měsíc," uvedl Bělica. Každý zaměstnanec Liberty může o půjčku požádat jednou. Musí být zaměstnancem huti k 31. květnu tohoto roku a musí mít trvalý pobyt na území kraje. Formulář zájemci najdou na krajských internetových stránkách.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí firma Tameh Czech zastavila dodávky energií, většina provozů stojí. Do práce tak od té doby chodí v průměru jen 1500 zaměstnanců. Huť na sebe podala insolvenční návrh, dluží miliardy korun. Stát po začátku insolvenčního řízení poskytne zaměstnancům Liberty nevyplacené mzdy, a to po tři měsíce.

Zaměstnanci o ně mohli začít žádat v pondělí. První den to podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa udělalo 437 lidí. Ve firmě fungují mobilní týmy, které žádosti přijímají. "Peníze bychom mohli lidem začít posílat příští týden," řekl ČTK Krištof. Podle něj většina lidí žádá o náhradu rovnou za celé tři měsíce. Tříměsíční výdaje včetně odvodů by mohly být kolem miliardy korun. Ministr Jurečka uvedl, že při vážném zájmu kupce o firmu je případně možné hledat cesty k prodloužení výplaty třeba o měsíc či dva.

Cílem podle Jurečky je udržet lidi v Liberty, aby po nástupu nový investor mohl výrobu spustit a nemusel pracovníky hledat. "Děláme maximum pro to, abychom složitou a vypjatou situaci dokázali pomoci co nejlépe zvládnout, aby lidé mohli v průběhu prázdnin nastoupit do nové Liberty s novou perspektivou," řekl. Šéf odborového svazu KOVO Roman Ďurčo vyzval zaměstnance, aby nepodávali hromadně výpovědi. "Vnímáme pozitivně, že se tu objevují strategičtí investoři. Pevně věřím, že se podaří zachovat co nejvíc pracovních míst," uvedl.

"Já vím o dvou velmi vážných zájemcích. Pokud se v příštím, možná přespříštím týdnu objeví další, nelze vyloučit," řekl ministr práce. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) minulý týden řekl, že cílem vlády je najít pro Liberty Ostrava investora, který zachová část výroby a udrží v huti velkou část zaměstnanců.

Kromě pracovníků samotné Liberty Ostrava nedostali tento měsíc výplaty také zaměstnanci společnosti Liberty Engineering Products Ostrava (LEPO), která je dceřinou firmou hutě. Protože ale LEPO zatím není v insolvenci, nemohou na rozdíl od pracovníků samotné huti dostat náhradu mzdy od státu ani půjčku od Moravskoslezského kraje. LEPO má zhruba 180 zaměstnanců. "V současné chvíli čekáme na vyjádření majitele, jak se rozhodne, zdali LEPO bude v insolvenci, či ne," řekla dnes médiím mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Podle předsedy základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petra Slaniny zaměstnancům LEPO nyní nezbývá než čekat, až na jejich firmu bude také podán insolvenční návrh. "Mělo by to být během tohoto týdne. Dle našeho právního oddělení je na to všechno nachystáno, jenom se čeká na to, až to schválí představenstvo," uvedl.