Litr benzinu zlevnil v mezidenním srovnání o 82 haléřů, nafta o 85 haléřů

Ceny benzinu a nafty klesají. Litr benzinu Natural 95 zlevnil v úterý v mezidenním srovnání o 82 haléřů na 45,72 koruny, nafta zlevnila o 85 haléřů na 48,37 Kč. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda ve středu uvedl, že tempo zlevňování z nedávných historických maxim je nadále rekordní a nekončí. Rusko napadlo Ukrajinu 24. února, cena nafty a benzinu od té doby neustále rostla a dosáhla rekordních výšin.

Pohonné hmoty v Česku v úterý zrychlily obrátky svého zlevňování. Za dva uplynulé dny, od neděle do úterý, tak benzin zlevnil o 1,36 koruny na litr. "Jedná se o nejvýraznější dvoudenní zlevnění benzinu v historii sledování od začátku roku 2005," uvedl Kovanda. Rekordní je podle něho také zlevnění u nafty.

"Nafta v pondělí začala zlevňovat vůbec poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajině. Ta a související sankce Západu proti Rusku vyvolaly paniku na světovém trhu s ropou, která tak v minulém týdnu zdražila do blízkosti svého historického cenového rekordu," uvedl Kovanda. Podle něj paniku na trhu s ropou využily v ČR zpracovatelé ropy, distributoři pohonných hmot a čerpací stanice a "zjevně neobjektivně" si alespoň někteří z nich navýšili své marže. V Česku tak podle údajů Evropské komise ve dnech 21. února až 7. března nafta zdražila po přepočtu do eur druhým nejvýraznějším tempem ze všech zemí EU, a to o 20,1 procenta," uvedl Kovanda. Výrazněji v daném období rostla cena nafty už jen v Německu.

Ceny pohonných hmot v ČR budou podle Kovandy rychlým tempem zlevňovat i v dalších dnech. V následujícím týdnu lze očekávat pokles cen benzínu v průměru do pásma od 43 do 44 korun za litr. Nafta zlevní od pásma 46 až 47 korun za litr.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, litr tam vyjde v přepočtu na 45,29 koruny. Nejdražší je naopak v Praze, kde vyjde na 46,35 koruny. Nejlevnější naftu řidiči pořídí v v Moravskoslezském kraji, kde stojí průměrně 48,21 koruny. Nejdražší je nafta v Praze, kde stojí 49,19 koruny. Praha je jediným krajem, kde je průměrná cena nafty nad 49 korun.