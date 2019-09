Londýnská burza odmítla nabídku na převzetí od hongkongské firmy

Společnost London Stock Exchange (LSE), která provozuje akciovou burzu v Londýně, odmítla nabídku na převzetí za 39 miliard USD (907,5 miliardy korun) od firmy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Rozhodla se přitom držet plánu na převzetí společnosti Refinitiv, která poskytuje analýzy a data. Spojením LSE a HKEX by vznikl globální gigant v oblasti finančních trhů, který by pokrýval Asii, Evropu a Spojené státy.

Správní rada LSE jednomyslně návrh zamítla a uvedla, že vzhledem k základním nedostatkům nevidí důvod v plánu se dál angažovat.

HKEX učinila nabídku ve středu a podmínila ji tím, že LSE nepřevezme za 27 miliard USD firmu Refinitiv. Akcionáři LSE na nabídku zatím reagovali spíš chladně. Analytici však podle agentury Reuters očekávají, že HKEX se vrátí s vylepšeným návrhem a mohla by přijít s nepřátelskou nabídkou, což by znamenalo, že se obrátí přímo na akcionáře.

LSE v dopise adresovaném HKEX uvedla, že jí dělají starosti některé hlavní body návrhu a že situaci komplikuje také vztah HKEX s hongkongskou vládou, která patří mezi největší akcionáře HKEX.

Nabídka na převzetí LSE přichází v době, kdy se Británie chystá opustit Evropskou unii, což vyvolává obavy z oslabení pozice britského finančního sektoru. HKEX už vlastní Londýnskou burzu kovů (LME) a uvedla, že tato burza hraje klíčovou roli v podpoře Londýna jako předního centra pro obchodování s kovy.

O převzetí LSE se v minulosti pokoušela německá burzovní společnost Deutsche Börse, její úsilí však narazilo na odpor ze strany politiků a regulátorů. HKEX nicméně věří, že její nabídce na převzetí v tomto směru nehrozí žádné velké překážky.