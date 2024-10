Lufthansa dostala v USA rekordní pokutu za diskriminaci židovských pasažérů

Německé aerolinky Lufthansa musejí ve Spojených státech zaplatit rekordní pokutu čtyři miliony dolarů (93 milionů Kč). Před dvěma lety odmítly na palubu vpustit skupinu židovských pasažérů, protože někteří z nich se podle dopravce odmítali podřídit pravidlům a nasadit si roušky. Americké ministerstvo dopravy uvedlo, že Lufthansa cestující diskriminovala a jednala s nimi, jako by všichni tvořili jednu skupinu, ačkoli mnozí z nich necestovali společně a navzájem se neznali.

Vyměřená pokuta je podle úřadu největší, jakou kdy letecké společnosti vyměřil za porušení občanských práv. Lufthansa s pokutou souhlasila, aby se vyhnula soudnímu sporu. Popřela ale, že pasažéry diskriminovala a incident označila za "nešťastnou sérii nepřesných zpráv, nesprávných interpretací a chybných úsudků".

Událost se stala v květnu 2022 na lince z New Yorku do Budapešti přes Frankfurt nad Mohanem. Aerolinky v Německu vykázaly z navazujícího letu 128 cestujících z New Yorku, z nichž většina měla na sobě oblečení typické pro ortodoxní židy a cestovala na každoroční vzpomínkovou akci k uctění památky ortodoxního rabína. Letecká společnost krok zdůvodnila údajně nevhodným chováním několika z nich.

Lufthansa si podle ministerstva uvědomuje, že opatření poškodilo i ty, kteří pokyny dodržovali. Společnost ale "dospěla k závěru, že není praktické řešit každého cestujícího zvlášť", protože pravidla porušovali mnozí z nich a někteří si vyměňovali sedadla. Většina vyloučených cestujících odletěla ještě téhož dne jiným spojem.

"Při cestování by nikdo neměl být diskriminován a dnešní opatření je jasným signálem pro letecké společnosti, že jsme připraveni vyšetřovat a podniknout kroky, kdykoli jsou porušována občanská práva cestujících," uvedl americký ministr dopravy Pete Buttigieg.

Lufthansa podle deníku The Washington Post sdělila, že si vytkla za cíl být "velvyslancem dobré vůle, tolerance, rozmanitosti a přijetí". Tvrdí také, že za tímto účelem vypracovala "jedinečný školicí program", který se zabývá antisemitismem a diskriminací.