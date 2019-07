Luxusní dovolené šplhají do milionů, průměrně Čecha stojí 41 tisíc

Za luxusní dovolenou jsou Češi ochotni průměrně utratit 41 500 korun na osobu. Pokud se na ni vydají, nejčastěji míří do Asie, jde o Spojené arabské emiráty, Maledivy, Thajsko, Bali a Vietnam. Vyplývá to z dat cestovní kanceláře Zanzo, jež se na luxusní dovolené v exotických zemích specializuje. Klientů, kteří si chtějí za mimořádné zážitky zaplatit a vyhnout se davům turistů, podle ní přibývá. I další cestovní kanceláře potvrzují, že častěji připravují dovolené na přání, a individuální ceny pak šplhají i do jednotek milionů korun.

"V segmentu exotické dovolené vidíme pokračující boom destinací v Perském zálivu. Ke stálicím, kterými jsou Spojené arabské emiráty a Omán se nedávno přidal i Katar a o všechny tyto destinace registrujeme mimořádný zájem. Oblíbené jsou zejména pro vynikající úroveň služeb, relativně krátkou dobu letu a také téměř žádný časový posun," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

V cestovní agentuře Invia, která přeprodává zájezdy většiny velkých cestovních kanceláří, podle mluvčí Andrey Řezníčkové právě organizují plavbu kolem světa na leden 2021. Pojedou na ni dva klienti. Bude trvat 119 dní a jednoho vyjde přes půl milionu korun. "Také jsme prodali poslední místo v zájezdu na Antarktidu v roce 2020 za zhruba 300 tisíc korun," prozradila. Letošní trendy v prodejích luxusních dovolených jsou podle ní stejné jako loni, nejvíce se prodávají Vánoce v Karibiku, na Mauriciu a Maledivách.

CK Fischer nedávno zařizovala privátní okruh po Austrálii, kde se cena pohybovala nad jedním milionem korun. I v tradičních destinacích jako Řecko a Španělsko už čeští klienti ale bydlí podle Bezděka v luxusních privátních vilách na pláži s veškerým servisem a komfortem.

"Přibývá klientů, kteří si chtějí dopřát něco mimořádného a zejména se vyhnout masám turistů, proto hledají v dané lokalitě to nejlepší a nadstandardní služby, a to jak při pobytech, tak i poznávacích zájezdech," potvrzuje Stanislav Bartoška, šéf CK Zanzo, která patří slevovému portálu Slevomat. Podle něj cena dovolené roste úměrně i s věkem klienta.

V CK Blue Style si nejčastěji klienti doobjednávají například prémiové sedadlo v letadle, první nebo business třídu, speciální catering, salonky na letištích včetně transferu a hotely vyšší kategorie se speciálními službami či luxusním typem ubytování nebo různé výlety či aktivity v dané destinaci. Velmi oblíbené u luxusních zážitků jsou podle marketingového ředitele Petra Šatného z CK Alexandria také VIP lekce vaření pokrmů, které jsou pro danou destinaci tradiční.